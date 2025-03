PipeRun reúne especialistas em evento sobre vendas

Entre os dias 15 e 17 de abril, a PipeRun, salestech que oferece uma plataforma de CRM para gestão de vendas e atendimento a empresas brasileiras do segmento de serviços, promove a Semana da Recorrência. Ao longo dos três dias de evento será discutida a revolução nos processos dos negócios por meio da automação e das novas tecnologias, além das novidades do ChatGPT e das integrações dos sistemas de CRM. A programação será realizada totalmente on-line e de forma gratuita.

O Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, destaca que especialistas de mercado de grandes empresas parceiras foram convidados para a Semana da Recorrência. “Será um momento oportuno para empresas de serviços brasileiras ouvirem de profissionais experientes e atuantes no mercado, trazendo casos práticos de como eles estão trabalhando nesta revolução tecnológica em suas empresas”, afirma.

Até o momento, mais de dez empresas já confirmaram presença de seus profissionais no palco on-line do evento. Entre elas, a NativeIP, especialista em telefonia, e a Gupshup Meta Partner, que falará sobre os avanços do WhatsApp na América Latina. As duas empresas abrem a primeira agenda do evento, no dia 15 de abril, às 11h.

Para Sandro Wegner, sócio-diretor da NativeIP / Voki Telefonia e presidente da Associação Trino Polo em Caxias do Sul, o evento é um marco na parceria com a PipeRun. “Contribuir efetivamente com seus milhares de clientes e ouvintes, demonstra o compromisso da empresa com seus clientes e parceiros. Vamos trazer casos reais de uso da IA em grandes negócios”, adianta.

Para Leonardo de Paula, head de negócios da Gupshup para a América Latina e a maior Partner Global da Meta, o evento “é uma oportunidade para falarmos de comunicação com grandes players envolvidos na corrida de IA no mundo”.

O CRO da PipeRun destaca que o formato on-line do evento é uma escolha da empresa para democratizar o acesso ao conteúdo. “Queremos ajudar empresários e profissionais das áreas, evidenciando os desafios, erros e acertos. Nosso objetivo é fornecer um panorama do mercado atual, das tecnologias utilizadas na automação e o impacto do uso da IA nos processos comerciais”, explica.

A Semana da Recorrência será dividida em seis temáticas, abordando as áreas de marketing, vendas e atendimento. As temáticas serão distribuídas em três horários diários, sempre às 11h, 14h e 17h, com espaço para abertura de perguntas entre os participantes. As inscrições gratuitas foram antecipadas e já podem ser feitas aqui.

Link das inscrições: https://mkt.crmpiperun.com/semana-da-recorrencia

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma plataforma especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun ajuda empresas de serviços a se organizarem para crescerem melhor. Entre os recursos disponíveis para seus clientes estão a captação, gestão e rastreamento de leads, a automação de atividades, a organização de funis do pré ao pós-venda, a geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da salestech soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

Website: https://crmpiperun.com/