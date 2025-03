Tendências do mercado guiam expansão da Doce Pele Estética

O mercado de estética no mundo crescerá até 2030 a uma taxa de 8,3% ao ano, segundo pesquisa da Grand View Research. Dentro desse mercado, que possui relevância global, é importante que empresários e investidores, ao tomar de decisões estratégicas, possuam conhecimento sobre as principais tendências que guiarão o mercado de estética ao longo de 2025.

A seguir são apresentadas algumas das principais tendências do mercado de estética para este ano de 2025, de acordo com Larissa Eleodoro, Enfermeira pós-graduada em Dermatologia Estética e fundadora da rede de franquias Doce Pele Estética e Harmonização Facial.

Diversidade e beleza inclusiva de gênero

A estética em 2025 está cada vez mais voltada para a inclusão; neste contexto, a diversidade de gênero se torna um pilar essencial na personalização dos tratamentos. Pacientes LGBT buscam clínicas que compreendam suas necessidades, seja para realçar ou suavizar características faciais de acordo com sua identidade de gênero.

A empresária Larissa afirma: “Em relação à diversidade e inclusão, com a facilidade de acesso à informação por meio das redes sociais, o público LGBT está mais informado sobre os procedimentos estéticos que deseja realizar; e torna-se, também, mais exigente quanto aos cuidados e protocolos a serem adotados. A inclusão é fundamental e o objetivo das clínicas deve sempre ser pautado pelo tratamento de todas as pessoas com igualdade, respeitando suas individualidades e oferecendo o melhor atendimento possível”.

Estética ética e segurança

Com a crescente valorização da saúde e bem-estar em 2025, a “estética ética” se torna uma prioridade para as clínicas do setor. Os profissionais da área atenderão a uma demanda cada vez maior dos pacientes por mais segurança e qualidade.

Larissa ressalta: “O conceito de 'estética ética' é fundamental, pois envolve a prática da estética aliada a elevados padrões de segurança. Infelizmente, chegam até nós cada vez mais notícias negativas sobre procedimentos estéticos mal realizados, o que é preocupante e serve também como alerta para os clientes. Isso leva os clientes a adotar um olhar mais crítico na hora de escolher a clínica que irá cuidar de sua pele, corpo, saúde e bem-estar. É fundamental que a clínica utilize produtos seguros, forneça orientações completas no pós-tratamento e acompanhe de perto os resultados dos procedimentos. Além de prezar, inclusive, pela capacitação contínua da equipe, garantindo que todos sejam habilitados e qualificados para realizar os procedimentos de forma segura e eficaz”.

Estética ortomolecular

A estética ortomolecular é uma das grandes tendências do mercado de estética para 2025, pois alia a nutrição e a medicina com os tratamentos estéticos, promovendo resultados mais eficazes e personalizados.

Segundo a especialista, “esta é uma abordagem cada vez mais presente na estética. Ela surge com um olhar integrativo, que vai além da simples realização de procedimentos. Para alcançar melhores resultados, é fundamental estudar o indivíduo de forma holística, levando em conta seus hábitos, pois todos esses fatores interferem diretamente nos resultados dos tratamentos estéticos”.

Harmonização glútea

A harmonização glútea é uma grande aposta para 2025, pois vai além do simples aumento de volume, buscando transformar a estética da região glútea de forma mais natural e equilibrada. Este tratamento se tornou uma tendência no mercado devido à demanda crescente por resultados que ofereçam definição, projeção e harmonia, atendendo ao desejo dos pacientes de obter curvas mais proporcionais e atraentes.

De acordo com a empreendedora, “a harmonização glútea vem ganhando cada vez mais espaço no portfólio de serviços das clínicas. Inicialmente, esse tratamento era voltado para o aumento de volume, mas atualmente sabemos que não se trata apenas disso. A harmonização glútea envolve um olhar mais completo, que também considera a textura e a qualidade da pele, além do tratamento de questões como celulite. É fundamental que a clínica adote uma abordagem integrada e multidisciplinar para tratar a estética glútea, utilizando estratégias que entreguem um resultado mais harmônico e satisfatório a cada cliente, levando em conta suas necessidades e expectativas”.

Abordagens atuais para tratamento de cicatrizes

Com o avanço das tecnologias e tratamentos, o desenvolvimento de novas abordagens para tratar cicatrizes constitui uma das tendências da estética. Cada vez mais, os pacientes exigem resultados de alto nível, com foco na minimização de marcas e na recuperação da aparência natural da pele. A motivação por trás dessa busca inclui o desejo de restaurar a confiança e melhorar a qualidade de vida.

“O tratamento de cicatrizes ainda é um grande desafio na dermatologia estética, pois sabemos o quanto isso afeta a autoestima dos pacientes. Seja cicatrizes de acne ou de outros tipos, o impacto psicológico é considerável. Infelizmente, ainda existem poucos procedimentos que realmente conseguem melhorar a aparência das cicatrizes de forma significativa. É necessário que as clínicas desenvolvam e aperfeiçoem protocolos específicos, desenvolvidos especialmente para o tratamento de cicatrizes. Desta forma, o mercado chegará a oferecer tratamentos mais eficazes e entregar resultados satisfatórios para os pacientes”.

Tendências da estética guiam estratégia de expansão da Franquia Doce Pele

Atenta às tendências de mercado, a Rede Doce Pele segue aprimorando o portfólio de tratamentos oferecidos, bem como o seu plano de expansão, que inclui a abertura de novas clínicas em outros municípios. O diretor da Doce Pele Franquias, Rogério Pires, ressalta: “Com o objetivo de manter um portfólio de tratamentos sempre atualizado, é fundamental que os profissionais das clínicas participem dos principais eventos e feiras do mercado de estética”.

A rede de franquias de estética e harmonização facial, que já conta com duas clínicas no interior do estado de São Paulo (uma em São José do Rio Preto e outra operação em Ribeirão Preto), planeja abrir novas unidades ao longo de 2025.

