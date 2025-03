AXI SELECT CELEBRA UM GRANDE MARCO: TRADER GARANTE $1.000.000 EM FINANCIAMENTO DE CAPITAL

Sidney, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, uma das principais fornecedoras globais de serviços de trading online, anunciou com orgulho que o trader Francisco Quesada Godines alcançou o maior marco de seu inovador programa de alocação de capital, o Axi Select, garantindo $1 milhão em financiamento de capital. Essa conquista incrível é um testemunho do compromisso da corretora em oferecer aos traders do Axi Select uma oportunidade real de maximizar seu potencial no trading.

Segundo Greg Rubin, Lider do Axi Select, “Francisco demonstrou um talento excepcional e um grande compromisso com o programa. Este marco vai muito além de receber $1 milhão em financiamento. Ele não apenas destaca o que os traders podem alcançar quando operam de forma consistente e aproveitam as oportunidades do mercado a seu favor, mas também enfatiza o poder de um programa completo e centrado no trader, projetado para desbloquear todo o seu potencial.”

“Estamos extremamente animados com este marco, que é um testemunho do trabalho árduo e dedicação de nossos traders”, disse Rajesh Yohannan, CEO da Axi, ao compartilhar seu orgulho pelo programa único. “Quando lançamos o Axi Select em 2023, nosso objetivo era claro: queríamos mudar a narrativa criando um modelo que atendesse às demandas dos traders. Quando os traders não precisam lidar com custos iniciais, condições restritivas de trading e outras barreiras, eles podem se concentrar exclusivamente em aprimorar seu desempenho. De fato, nossa experiência no último ano demonstrou que, quando um programa é projetado para explorar ao máximo o potencial dos traders, eles podem alcançar resultados extraordinários.”

O Axi Select oferece aos traders ambiciosos um caminho para acessar financiamento de capital de até $1.000.000 USD e ganhar até 90% de seus lucros, além da vantagem de participar do programa sem taxas de registro ou mensalidades*. Além disso, o Axi Select utiliza uma conta Standard ou Pro ao vivo, condições de trading sem restrições e um conjunto de ferramentas para impulsionar o sucesso e o crescimento dos traders.

*Taxas trading padrão podem ser aplicadas

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. CFDs têm um alto risco de perda de investimento. Em nossas operações com você, atuaremos como contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes na Austrália, Nova Zelândia, União Europeia e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço.

Para mais informações, entre em contato: mediaenquiries@axi.com



Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3372dba-9460-4833-8180-ff68d3c17652

