Prodapt anuncia o Telco AI Factory no ServiceNow para aumentar a produtividade das empresas

A Prodapt, líder no fornecimento de consultoria, reengenharia de negócios e serviços gerenciados para o setor de telecomunicações e tecnologia, anunciou hoje que os agentes de IA criados na plataforma ServiceNow permitirão que as empresas maximizem a produtividade e acelerem a transformação dos negócios.

Com a plataforma ServiceNow confiável e unificada, as empresas de telecomunicações e de tecnologia podem conectar sistemas, tarefas e departamentos de forma transparente, ativando a inteligência em toda a empresa. A Prodapt começou a desenvolver agentes de IA personalizados na plataforma ServiceNow, começando com o Customer Churn Prediction Agent, agora disponível na loja ServiceNow. Com uma profunda experiência no setor, engenharia de dados e pontos fortes de integração com o ServiceNow, a Prodapt irá desenvolver agentes em grande escala para o Telecom Service Management (TSM), Sales & Order Management for Telecom (SOMT) e outros módulos do ServiceNow.

“Estamos entusiasmados em anunciar nossos Agentes de IA desenvolvidos na plataforma ServiceNow”, disse Rajiv Papneja, CTO da Prodapt. “A ServiceNow está redefinindo a IA empresarial com sua torre de controle de Agentes de IA e seu Orquestrador de Agentes de IA, transformando a IA de automação em verdadeira orquestração. Desenvolvidos na plataforma ServiceNow, nossos Agentes de IA ajudarão as telecomunicações a avançar da experimentação com IA para um impacto real – simplificando fluxos de trabalho, acelerando os processos decisórios e entregando resultados empresariais em escala”.

“A ServiceNow e a Prodapt estão trabalhando juntas para revolucionar a transformação orientada por IA na indústria de telecomunicações”, disse Michael Park, vice-presidente sênior e chefe global de IA GTM na ServiceNow. “Ao aproveitar as robustas capacidades da plataforma ServiceNow juntamente com a ampla experiência da Prodapt no setor, estamos entregando soluções inovadoras de IA Agente que integram e automatizam fluxos de trabalho de forma fluida, aumentam a eficiência operacional e geram resultados empresariais significativos”.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada na indústria de Conectividade. Como um parceiro estratégico de tecnologia orientado por IA, a Prodapt oferece consultoria, reengenharia de negócios e serviços gerenciados para as maiores empresas de telecomunicações e tecnologia que constroem as redes e experiências digitais do futuro. A Prodapt foi reconhecida pelo Gartner como um Grande Provedor Regional de Serviços de TI, Nativo em Telecom.

Conectando 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos pelo mundo afora, os clientes da Prodapt incluem Google, Amazon, SoftBank, PayPal, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros.

Uma empresa certificada como “Great Place To WorkCertified™”, a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial Jhaver Group, que possui 130 anos de história e emprega mais de 32.000 pessoas em mais de 80 localidades globalmente.

