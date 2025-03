InterSystems apresenta IntelliCare: um registro eletrônico de saúde de última geração com tecnologia de IA

InterSystems, uma empresa criativa provedora de tecnologia de dados que gerencia mais de um bilhão de registros de saúde a nível mundial, anunciou hoje o lançamento doInterSystems IntelliCare, um registro eletrônico de saúde (EHR) e sistema de informações de saúde impulsionado por IA, criado para mudar fundamentalmente o modo como médicos, administradores e pacientes interagem com a tecnologia de saúde.

Revelado no HIMSS25, o IntelliCare traz recursos de IA de última geração para EHRs, proporcionando fluxos de trabalho simplificados, carga administrativa reduzida, interações aprimoradas com pacientes e eficiência operacional aperfeiçoada, tudo isto mantendo uma rigorosa supervisão humana para precisão e segurança. Com base no registro médico eletrônico comprovado pela indústria TrakCare da InterSystems, o IntelliCare foi concebido especificamente para sistemas de saúde que estão passando por uma rápida transformação digital e buscam soluções modernas e perfeitamente conectadas, sem as restrições de sistemas legados.

"O IntelliCare representa o próximo passo na evolução dos EHRs", disse Don Woodlock, Chefe de Soluções Globais de Saúde na InterSystems. "Ao criar uma solução de EHR com IA em seu núcleo, estamos ajudando os provedores de saúde a se concentrar no que importa: mais tempo presencial com os pacientes e menos tempo de tela."

"A IA é uma mudança radical na tecnologia de saúde", disse Jusup Halimi, Diretor Presidente da EMC Healthcare. "Com sua funcionalidade avançada de IA e décadas de confiabilidade comprovada, o InterSystems IntelliCare foi a escolha óbvia para oferecer a nossos hospitais a solução mais avançada disponível."

O InterSystems IntelliCare irá otimizar a experiência do EHR integrando inteligência orientada por IA em fluxos de trabalho clínicos, administrativos e financeiros. Os sistemas de saúde que aproveitam o IntelliCare podem se beneficiar de:

Eficiência impulsionada por IA : O IntelliCare utiliza IA generativa para eliminar ineficiências administrativas, ao possibilitar que os clínicos passem mais tempo interagindo com os pacientes em vez de navegar por telas complexas de entrada de dados. Seu assistente de IA permite comandos de linguagem natural e resumo automático do histórico do paciente.

: O IntelliCare utiliza IA generativa para eliminar ineficiências administrativas, ao possibilitar que os clínicos passem mais tempo interagindo com os pacientes em vez de navegar por telas complexas de entrada de dados. Seu assistente de IA permite comandos de linguagem natural e resumo automático do histórico do paciente. Maior envolvimento do paciente : O IntelliCare promove interações mais naturais entre pacientes e provedores ao remover a necessidade de entrada de dados durante as consultas no consultório. Com captura em tempo real e geração de notas de encontros impulsionada por escuta ambiente e ferramentas de documentação orientadas por IA, os clínicos podem se concentrar em conversas significativas com seus pacientes em vez de ficarem atolados em anotações durante as consultas.

: O IntelliCare promove interações mais naturais entre pacientes e provedores ao remover a necessidade de entrada de dados durante as consultas no consultório. Com captura em tempo real e geração de notas de encontros impulsionada por escuta ambiente e ferramentas de documentação orientadas por IA, os clínicos podem se concentrar em conversas significativas com seus pacientes em vez de ficarem atolados em anotações durante as consultas. Operações de saúde otimizadas : Projetado para dar suporte a administradores de saúde e equipes de TI, o IntelliCare simplifica fluxos de trabalho, reduz ineficiências operacionais e facilita a interoperabilidade entre sistemas. Usar IA para completar previamente os códigos necessários para faturamento dentro da solução de gerenciamento de ciclo de receita de ponta a ponta ajuda a otimizar operações financeiras e reduzir erros, enquanto acelera os ciclos de reembolso.

: Projetado para dar suporte a administradores de saúde e equipes de TI, o IntelliCare simplifica fluxos de trabalho, reduz ineficiências operacionais e facilita a interoperabilidade entre sistemas. Usar IA para completar previamente os códigos necessários para faturamento dentro da solução de gerenciamento de ciclo de receita de ponta a ponta ajuda a otimizar operações financeiras e reduzir erros, enquanto acelera os ciclos de reembolso. Um EHR preparado para o futuro: Diferentemente dos sistemas legados, o IntelliCare é construído com interoperabilidade em seu núcleo, se integrando perfeitamente com infraestruturas de TI de saúde existentes. A solução está disponível para implantação no local, em nuvem ou SaaS, o que garante flexibilidade para organizações de todos os portes.

O InterSystems IntelliCare já está disponível nos mercados do Oriente Médio, Oceania, América Latina e Sudeste Asiático. A InterSystems irá apresentar o IntelliCare no HIMSS25, oferecendo aos participantes uma visão em primeira mão de suas capacidades impulsionadas por IA. Para uma programação completa das atividades do InterSystems HIMSS25 ou coordenar uma reunião, acesse www.intersystems.com/himss/#meet-with-us

Sobre a InterSystems

A InterSystems, uma provedora criativa de tecnologia de dados, oferece uma base unificada para aplicativos de última geração a clientes de saúde, finanças, fabricação e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. Nossas plataformas de dados solucionam problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações ao redor do mundo, a fim de liberar o poder dos dados e permitir que as pessoas percebam os dados de forma criativa. Fundada em 1978, a InterSystems está comprometida com a excelência através de seu suporte 24x7 para clientes e parceiros em todo o mundo. De capital fechado e com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems tem 38 escritórios em 28 países. Para mais informações, acesse InterSystems.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250304830239/pt/

Zach Keating

PR@InterSystems.com

+1 617-621-0700