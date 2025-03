TH Global Capital se expande para a Itália, abrindo novas oportunidades de crescimento no sul da Europa

TH Global Capital, uma premiada empresa internacional de serviços bancários de investimento reconhecida como 'Boutique Investment Banking Firm of the Year' durante dois anos consecutivos, com operações em 13 países nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, sente o prazer de anunciar sua expansão estratégica para a Itália. A nova equipe da empresa terá sede em Milão, marcando um passo significativo no compromisso da TH Global Capital em capitalizar os setores de rápido crescimento da Itália, incluindo tecnologia, transformação digital, serviços de TI, consultoria, saúde, serviços financeiros, fabricação, produtos farmacêuticos e químicos, turismo, alimentos e tecnologia agrícola. Esta expansão dará às empresas italianas acesso a capital e compradores estratégicos em todo o mundo através da plataforma mundial exclusiva da TH Global Capital.

Esta expansão consolida ainda mais a presença da empresa em um dos mercados mais vibrantes e influentes da Europa. Com esta mudança, a TH Global Capital irá aprofundar sua presença no sul da Europa, se posicionando para desempenhar um papel importante no cenário de fusões e aquisições e capital privado em evolução na Itália.

Tommaso Sgro, Diretor da TH Global Capital, comentou: "É um privilégio me uniràTH Global Capital e lançar sua prática italiana. Em todos os setores que cobrimos, onde o pensamento, a ação e a escala mundiais são essenciais, estamos convencidos de que a combinação da experiência local de nossa equipe italiana com o profundo conhecimento do setor e a rede internacional da TH Global Capital dará uma vantagem estratégica em entregar valor excepcional a nossos clientes."

Pablo Jorge, Diretor Geral da TH Global Capital, disse: "Após nossa expansão bem-sucedida na França e na Espanha, entrar no mercado italiano representa uma fascinante oportunidade de nos conectar com uma região renomada por sua herança e espírito empreendedor dinâmico. A Itália oferece uma riqueza de talentos e negócios inovadores, e estamos comprometidos em ajudar as empresas italianas a alcançarem seu potencial máximo de crescimento, ao mesmo tempo em que facilitamos investimentos que apoiam o desenvolvimento econômico sustentável."

Vivek Subramanyam, Fundador e Diretor Executivo da TH Global Capital, acrescentou: "Estamos animados em expandir nossas operações para a Itália. As promissoras perspectivas de crescimento do mercado se alinham perfeitamente com nossa ambição de nos tornar um grande participante no ecossistema europeu de serviços de consultoria financeira. Com nossa experiência mundial, nos dedicamos a dar suporte a empresas locais para conquistar suas aspirações de crescimento e navegar em um panorama econômico cada vez mais complexo."

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250304278646/pt/

Haleigh Dhaou

402-238-6173

haleigh@thglobal.com