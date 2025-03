Ricardo vai liderar o Centro de Consultoria Energética para Cidadãos da Comissão Europeia

A Ricardo, empresa mundial de consultoria estratégica, ambiental e de engenharia, foi selecionada para liderar o Centro de Consultoria Energética para Cidadãos da Comissão Europeia, um recurso de apoioàsegurança energética eàadoção de tecnologia de energia limpa em todos os estados da União Europeia.

O Centro de Consultoria Energética para Cidadãos foi criado para tornar a adoção e o investimento em tecnologia e infraestrutura de energia sustentável mais acessíveis a todos os cidadãos da UE. Ele também atuará como um suporte central para iniciativas de energia cidadã relacionadas em toda a região, de modo a garantir um impacto ideal.

Como líder do projeto, a Ricardo dirigirá um consórcio composto por seis outras organizações; mapeará todos os projetos de energia para cidadãos e estruturas regulatórias existentes na UE; identificará e desenvolverá as melhores práticas; produzirá orientações para reguladores, empresas e cidadãos; fornecerá assistência técnica; conectará reguladores a fornecedores e comandará a comunicação do projeto.

Eugenia Bonifazi, diretora associada de Estratégia Política e Economia da Ricardo, disse: “Estamos muito satisfeitas em dar continuidade ao nosso trabalho com a Comissão Europeia para impulsionar a energia para cidadãos em toda a UE, capacitando as pessoas a produzir, consumir e investir no futuro da segurança energética da UE”.

A nomeação da Ricardo para essa função ocorre após a entrega bem-sucedida do projeto Rural Energy Community Advisory Hub (RECAH) da Comissão Europeia, que foi executado entre 2022 e 2024. Semelhante ao Centro de Consultoria Energética para Cidadãos, o RECAH buscou acelerar o desenvolvimento de projetos comunitários de energia sustentável em áreas rurais europeias.

O projeto, que terá duração de três anos, realizará sua primeira reunião em março. O site do projeto está programado para ser lançado em junho de 2025.

Sobre a Ricardo

A Ricardo plc é uma empresa mundial de consultoria estratégica, ambiental e de engenharia, listada na Bolsa de Valores de Londres. Com mais de 100 anos de excelência em engenharia e empregando cerca de 3 mil profissionais em mais de 20 países, fornecemos níveis excepcionais de especialização no fornecimento de resultados sustentáveis inovadores e intersetoriais para apoiar a transição energética e recursos escassos, serviços ambientais e mobilidade segura e inteligente. Nossa equipe internacional de consultores, especialistas em meio ambiente, engenheiros e cientistas apoia nossos clientes na solução dos desafios mais complexos e dinâmicos para ajudar a alcançar um mundo seguro e sustentável. Acesse www.ricardo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250303322184/pt/

Assessoria de Imprensa

Sophie Mills

Sophie.mills@ricardo.com

Diretora de Comunicações Integradas