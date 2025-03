Carnaval demanda atenção redobrada ao furto de celulares

O aumento de furtos de celulares em períodos festivos como o Carnaval tem preocupado autoridades e especialistas em segurança digital, uma vez que os aparelhos móveis são os objetos mais cobiçados pelos ladrões. Além do prejuízo material, os dispositivos roubados podem conter informações sensíveis que colocam em risco a privacidade dos usuários.



Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, destaca que os criminosos estão cada vez mais sofisticados ao utilizarem os dados obtidos para aplicar golpes financeiros e roubar identidades. "Os dados são o novo petróleo. Os criminosos têm acesso a tecnologias avançadas para explorar essas informações. Não há como ignorar os riscos para pessoas físicas, empresas e governos", afirma Nery, fundador e CEO da Every Cybersecurity, com mais de 10 anos de experiência em projetos de Governança, Gestão de Riscos e Compliance (GRC) e Privacidade da Informação.

O especialista ressalta que, em muitos casos, os criminosos acessam contas bancárias, e-mails e redes sociais através dos celulares roubados. "O interesse não é apenas o aparelho, mas o conteúdo nele armazenado, como senhas e aplicativos bancários", explica Eduardo.

Para minimizar os riscos, Nery recomenda algumas medidas preventivas:

Senha e bloqueio de tela: optar por senhas robustas com bloqueio automático de tela após 1 minuto de inatividade;





Autenticação de dois fatores: adicionar proteção extra exigindo um código enviado ao celular;





Monitorar acessos: estar atento a logins suspeitos em contas. Alterar senhas imediatamente e informar o suporte da plataforma;





Usar o registrato: o registrato é um serviço gratuito do Banco Central que monitora contas abertas no nome do usuário, detectando fraudes rapidamente;





Pesquisar pelo próprio nome: buscar o próprio nome no Google para identificar exposições indesejadas;





Criar senhas fortes: evitar previsibilidade, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais;





Alterar senhas padrão: modificar senhas de roteadores e modems para prevenir interceptações;





Atualizar credenciais: usar senhas diferentes para cada serviço e alterá-las regularmente;





Instalar antivírus: ferramentas de segurança bloqueiam ameaças antes que comprometam dados;





Atualizar sistemas: manter sistemas operacionais atualizados reduz vulnerabilidades;





Ter cuidado com e-mails suspeitos: evitar clicar em links maliciosos que podem acarretar roubo de dados.



Segundo Nery, seguir essas práticas pode reduzir significativamente as chances de se tornar vítima de golpes digitais. "A segurança digital é vital, especialmente no Carnaval, quando o uso de celulares em locais públicos aumenta o risco de furtos e, consequentemente, de fraudes digitais", conclui Nery.

Website: https://www.every.com.br/