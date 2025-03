Drinks sem álcool são nova aposta para comemorações

Engana-se quem pensa que a Geração Z, nascida entre os anos 90 e 2010, dita tendências apenas nas redes sociais. No mundo real, os hábitos de consumo desses jovens adultos também têm gerado impactos significativos – um exemplo disso é o movimento Janeiro Seco, que incentiva a evitar o consumo de álcool no primeiro mês do ano, mostrando que é possível aproveitar festas e descobrir opções deliciosas de bebidas não alcoólicas.

Segundo uma pesquisa da MindMiners que ouviu 3 mil pessoas a nível nacional em 2024, 43% disseram querer reduzir o consumo de álcool movidos pela busca por qualidade de vida. Além disso, 57% das pessoas afirmam que pagariam mais caro por bebidas que trouxessem benefícios à saúde. O comportamento deve seguir em alta no Carnaval, que neste ano acontece sob temperaturas ainda mais quentes em todo o Brasil.

Bares e restaurantes têm adaptado cada vez mais seus cardápios para atender a essa demanda apostando nos mocktails, os coquetéis sem bebidas alcoólicas, mas também é possível pegar carona nessa tendência e usar a criatividade dentro de casa, com receitas gostosas e fáceis de preparar tanto para a folia quanto para outros momentos de lazer e comemoração.

“O objetivo da MONIN no Carnaval deste ano é o de ampliar a visibilidade da marca e destacar a sua versatilidade para a criação de diversas bebidas que vão do café, à limonada, passando pelos chás, milk shakes e obviamente coquetéis, alcoólicos ou não”, conta Alexandre Boyer, CEO da Monin Brasil.

A marca de origem francesa está presente em 155 países e oferece diversas opções de xaropes e concentrados para o preparo de bebidas, com sabores de frutas, flores, especiarias e até de sobremesas, que podem ser usados individualmente ou combinados na criação de drinks com ou sem álcool. Principal parceira de bares, restaurantes, cafeterias e redes hoteleiras, a companhia também conta com opções que podem ser utilizadas em casa.

Para conferir as receitas de drinks sem álcool para prepará-los com os amigos e familiares neste Carnaval, basta clicar aqui.

Sobre a MONIN

Fundada em 1912 na França por Georges Monin, a história da MONIN começou em uma pequena cidade do país. Hoje, a marca de xaropes para a produção de bebidas é conhecida por oferecer soluções aromáticas para o preparo de drinks alcoólicos e não alcoólicos e, três gerações depois, está presente em mais de 155 países, com seis unidades de produção espalhadas pelo globo e uma vasta coleção de sabores. No Brasil, a MONIN atua desde 2015 como parceira dos principais profissionais e estabelecimentos especializados em drinks artesanais e construiu sua própria unidade fabril, que será inaugurada em 2025.

