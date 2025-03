De acordo com dados do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), Resultados Setoriais, divulgados no Portal da Indústria, a confiança da indústria brasileira registrou uma recuperação parcial em fevereiro de 2025, após um período de queda generalizada no início do ano. Segundo os dados apresentados pela, o ICEI aumentou em todas as regiões do país e em todas as categorias de porte empresarial. No entanto, de acordo com o estudo, a melhora foi insuficiente para consolidar um cenário de otimismo entre pequenas e médias empresas, bem como em setores específicos da indústria, como produtos minerais não-metálicos e vestuário.

Conforme informado na publicação, o ICEI varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam confiança, enquanto pontuações inferiores são associadas à falta de confiança dos empresários. Em fevereiro, o indicador mostrou avanços em 18 dos 29 setores industriais analisados, mantendo-se estagnado em um e apresentando retração em 10. Entre os segmentos com maior grau de confiança estão os farmoquímicos e farmacêuticos (54,4 pontos), bebidas (52,0 pontos) e calçados (51,4 pontos). Já os setores que continuam demonstrando pessimismo incluem produtos de minerais não-metálicos (43,9 pontos), vestuário e acessórios (44,3 pontos) e produtos de metal (45,1 pontos).

O relatório aponta dados que revelam uma tendência de recuperação desigual entre as regiões do país. A maior alta foi registrada na região Norte (+1,5 ponto), seguida pelo Centro-Oeste (+1,2 ponto) e Nordeste (+0,8 ponto). Apesar da melhora, as regiões Sul e Sudeste seguem abaixo da linha de 50 pontos, indicando que a falta de confiança ainda predomina nessas localidades. No Nordeste, o cenário é mais otimista, com o índice mantendo-se acima da marca de confiança, de acordo com o estudo.

Os dados também mostram uma diferença de percepção entre os portes empresariais. Empresas de grande porte demonstraram um leve crescimento na confiança, alcançando 50,5 pontos em fevereiro. No entanto, pequenas (47,5 pontos) e médias empresas (48,7 pontos) continuam abaixo do nível de confiança. O relatório aponta que, apesar da melhora geral, os menores empreendimentos ainda enfrentam incertezas econômicas e desafios no ambiente de negócios.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Bertioga Trans Obra, afirmou que a recuperação parcial da confiança industrial, embora positiva, ainda não se traduz em um ambiente totalmente favorável para pequenos e médios negócios. José continuou dizendo que a estagnação ou queda da confiança em setores como produtos minerais não-metálicos e produtos de metal é um sinal de alerta, pois essas indústrias estão diretamente ligadas à construção civil e podem impactar a operação dessas empresas. “O mercado de locação de máquinas e equipamentos entra como um apoiador de empresas que desejam reduzir seus custos com manutenção e compra de equipamentos. É importante dizer que a locação de equipamentos pode sim ser uma alternativa importante para empresários do setor”.

Ainda de acordo com a publicação, um aspecto relevante apontado pelo levantamento foi a transição de sete setores da indústria que, entre janeiro e fevereiro, migraram da falta de confiança para a confiança. Em contrapartida, o setor de máquinas e materiais elétricos foi o único a fazer o caminho inverso, registrando uma queda de 50,2 pontos para 48,6 pontos. Isso sugere um cenário ainda volátil, com oscilações no sentimento dos empresários conforme variam as condições econômicas e de mercado.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio disse que para empresários que buscam as melhores franquias para investir, o estudo reforça a importância de avaliar mercados regionais e setores que demonstram maior resiliência e no caso da locação de equipamentos, investir em regiões onde o ICEI mostra maior confiança, como o Nordeste, pode ser uma estratégia viável. “A análise do índice de confiança não apenas fornece um termômetro do mercado, mas também auxilia empresas de locação na definição de estratégias para mitigar riscos e identificar oportunidades de crescimento”.

