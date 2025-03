FreeBrands adquire 35% da Bewo e fortalece portfólio de produtos para mulheres

A FreeBrands, house of brands do segmento HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), anunciou a aquisição de 35% da Bewo, startup focada em soluções para o público feminino. A parceria visa fortalecer o portfólio de ambas as empresas e impulsionar o desenvolvimento de novos produtos, com projeção de faturamento da Bewo de R$ 15 milhões nos próximos?dois?anos.

Com essa movimentação, FreeBrands e Bewo seguem atuando de forma independente, mas unem forças para expandir a comercialização de seus produtos. O primeiro foco da parceria será ampliar a distribuição do e.pipi, funil urinário descartável da Bewo, que complementa o portfólio da FreeBrands ao lado do FreeCô, bloqueador de odores sanitários pioneiro no Brasil. Juntos, os produtos oferecem mais praticidade, conforto e segurança para o dia a dia das mulheres. As marcas projetam o lançamento de novos produtos ainda em 2025.

“Acreditamos no enorme potencial da Bewo e na sinergia entre nossos produtos. O objetivo é acelerar o crescimento da marca e ampliar a oferta de soluções inovadoras para as consumidoras. Juntos, temos a oportunidade de transformar a experiência de higiene feminina e consolidar um mercado com muito espaço para crescer”, afirma Rafael Nasser, cofundador e CEO da FreeBrands.

Para a Bewo, a parceria representa um novo momento de expansão e consolidação no mercado. “Sempre buscamos desenvolver produtos que façam a diferença na jornada feminina, e a união com a FreeBrands nos permite escalar essa missão. Estamos confiantes de que, juntos, levaremos inovação, conforto e praticidade para muitas mulheres”, destaca Karen Geppert, sócia-fundadora e CEO da Bewo.

Ação no Carnaval 2025

Para o Carnaval do Rio de Janeiro, durante os tradicionais blocos de rua da cidade, as marcas e.pipi e FreeCô vão disponibilizar banheiros estruturados para o público, proporcionando uma experiência confortável e higiênica em comparação aos tradicionais banheiros químicos.

Além disso, a ação vai promover a experimentação do e.pipi, cone descartável da Bewo que permite às mulheres fazerem xixi em pé. O produto, já utilizado mais de 300 mil vezes em todo o Brasil, oferece uma solução para situações em que o acesso a banheiros limpos e seguros é um desafio.

“O e.pipi é funcional e prático, mas ainda é uma novidade para muitas pessoas. Nosso desafio agora é gerar essa quebra de preconceito e transformar seu uso em um hábito, assim como fizemos com o FreeCô. Com a união das empresas, vamos ampliar sua visibilidade e torná-lo mais acessível em todo o Brasil”, afirma Guto Cunha, diretor de marketing da FreeBrands.

Website: https://www.freebrands.com.br/