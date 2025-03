GIGABYTE apresenta portfólio abrangente de computação em IA no MWC 2025, liderando a transformação na indústria, do desenvolvimento à implantação

A GIGABYTE, líder global em tecnologia e inovação computacional, apresentará suas soluções de computação em IA de gama completa, que fazem a ponte do desenvolvimentoàimplantação, no MWC 2025, que acontecerá de 3 a 6 de março.

"IA+" e "Empresa reinventada" são dois dos temas do MWC. À medida que as empresas aceleram sua transformação digital e os upgrades inteligentes, a transição das aplicações da IA, de desenvolvimento experimentalàimplantação comercial democratizada, se tornou um ponto crucial na indústria. Continuando sua iniciativa "ACCEVOLUTION", a GIGABYTE fornece produtos de infraestrutura amplos e soluções que abrangem centros de supercomputação baseados na nuvem a terminais de computação de borda, visando acelerar a próxima evolução e capacitar as indústrias a expandir as aplicações de IA com eficiência.

Desenvolvimento: computação paralela escalável de alto desempenho lançando a base para os modelos de IA

As parcerias estreitas da GIGABYTE com líderes da indústria garantem sua posição como a marca pioneira no mercado a oferecer a linha mais diversa de servidores de IA. Em respostaàevolução contínua de chips de IA, a GIGABYTE usa o design do seu design de servidor HGX de ponta e lança os servidores G893 AI de próxima geração para apoiar GPUs modernas, como o NVIDIA B200, o AMD MI325X e o Intel Gaudi-3, com capacidade para 12 placas aceleradoras de altura total e fonte de energia totalmente redundante. Esses servidores podem ser ideais tanto para operações de cluster em centros de dados quanto em implantações empresariais autônomas, avançando a transformação inteligente.

A GIGABYTE também lançou a GIGAPOD, uma solução de computação em cluster para centros de dados de IA na nuvem, oferecendo uma solução escalável completa para treinamento de grandes modelos de IA. A GIGAPOD tem capacidade para os servidores G893 AI ao passo em que integra computação e hardware para redes em uma solução em nível de rack completa, junto com sistemas operacionais opcionais e software. A solução consiste de serviços abrangentes, desde o design e desdobramento até validação, garantindo operações eficientes dos centros de dados de IA. O modelo apresentado no MWC é compatível com o NVIDIA B200 e apresenta o rack de servidor G4L3 com a tecnologia de refrigeração líquida direta, demonstrando a prontidão da GIGABYTE em expandir o desenvolvimento da IA de forma preparada para o futuro.

Desdobramento: baixa latência, eficiência energética e soluções flexíveis de computação de borda conectando a última milha da IA

À medida que os grandes modelos amadurecem, a IA está evoluindo de desenvolvimento na nuvemàdesdobramento e aplicação na borda, requerendo servidores e soluções computacionais focados em implementação flexível e retorno de investimento. Os servidores da série R para fins gerais da GIGABYTE empregam a tecnologia CXL, que potencializa as pistas PCIe com memória DDR5, possibilitando compartilhamento de memória e recursos, aprimoram a compatibilidade com a largura de banda e aumentam a eficiência geral da operação com menores exigências de espaço e custos de implantação. Os servidores da série X com design modular NVIDIA MGX™ permitem upgrades perfeitos às plataformas GPU de próxima geração do NVIDIA simplesmente por substituir a placa-base, garantindo valor a longo prazo para investimentos de tecnologia empresarial e facilitando implantações flexíveis em vários cenários de IA na borda, como em cidades inteligentes e IoT industrial.

No MWC, a GIGABYTE também apresentará vários servidores otimizados na borda, incluindo os servidores de computação de borda que seguem as normas da EIA com CPUs Intel e AMD, e estreará um novo servidor blade 3U. Esses servidores oferecem opções de computação com densidades e arquiteturas variadas para atender os diversos requerimentos das aplicações na borda, ajudando os usuários a reduzir os custos de desdobramento da IA e o consumo de energia ao passo em que melhoram a eficiência computacional.

Através de seus fortes recursos de P&D e parcerias industriais estreitas, a GIGABYTE estabeleceu um ecossistema completo de computação em IA da nuvemàborda. Com uma linha de produtos abrangente, variando de soluções de computação em cluster para centros de dados a opções de desdobramento de computação de borda, a GIGABYTE é um "divisor de águas" que permite inovação em IA nas empresas e instituições de pesquisa de todos os tamanhos. À medida que as aplicações de IA continuam se expandindo, a linha completa de produtos da GIGABYTE, apoiando a mais recente geração de chips computacionais, junto com design de hardware em evolução, integração de software, gestão de sistemas e serviços de desdobramento, continua estabelecendo uma base sólida para um futuro mais inteligente, mais eficiente e escalável.

