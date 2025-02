Revista Capital Econômico anuncia a seleção para a Lista de Reconhecimento

Capital Econômico, revista especializada em economia e negócios, anuncia a abertura das inscrições para a Lista de Reconhecimento, que homenageará negócios e pessoas influentes que se destacaram em suas áreas de atuação. Essa iniciativa visa reconhecer o trabalho árduo, a inovação e o impacto social daquelas que fazem a diferença no cenário econômico nacional.

As categorias de homenagem incluem Negócios de Sucesso, Pessoas de Sucesso, Inovação e Criatividade, e Impacto Social. O projeto busca ser uma oportunidade para que entidades e indivíduos que se destacam em suas áreas sejam reconhecidos publicamente e inspirem outros a buscar a excelência.

O processo é completamente on-line, sendo uma opção mais acessível para todos os interessados, e qualquer pessoa pode indicar alguém ou se indicar, mas lembrando que a inscrição não garante um lugar na lista.

No momento da indicação, os participantes deverão fornecer links de publicações anteriores sobre o nome indicado e outros documentos relevantes que sustentem a relevância e o impacto do indicado em seu setor. Essas informações são essenciais para que a equipe, de forma justa e imparcial, avalie todas as indicações.

Uma comissão julgadora, composta por especialistas reconhecidos em suas áreas, analisarão os materiais recebidos. Após um criterioso processo de avaliação, os escolhidos receberão o reconhecimento merecido, e suas histórias de sucesso serão publicadas na Lista de Reconhecimento.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março de 2025, e uma taxa é cobrada pela indicação de um nome para a lista. Essa medida visa tornar o processo mais criterioso, a fim de garantir que as indicações reflitam verdadeiramente as realizações e contribuições significativas das candidaturas.

“A participação é uma oportunidade não apenas de reconhecimento, mas também de celebrar o potencial transformador que cada um pode trazer para o nosso mundo econômico”, afirma Tabata Ferlin, editora-chefe.

Para o regulamento e informações completas sobre a inscrição, basta acessar o site oficial da Revista Capital Econômico, em revistacapitaleconomico.com.br ou enviar um e-mail para info@revistacapitaleconomico.com.br / Assunto: Indicação Lista de Reconhecimento

Website: https://revistacapitaleconomico.com.br/