Passeio das Águas Shopping realiza Passeio Folia

O Passeio das Águas Shopping realiza o ‘Passeio Folia’, um evento voltado para as famílias dançarem Carnaval. Com uma programação para as crianças, o evento acontecerá nos dias 03 e 04 de março, das 14h às 19h, no estacionamento marrom shopping.

A programação inclui diversas atividades, como oficinas infantis de customização de tiaras, chapéus e óculos. Além das oficinas, o evento contará com momentos interativos com personagens temáticos, aquecimento ao som de uma bandinha de Carnaval, e um desfile pelo shopping com a participação dos personagens. O Passeio Folia é gratuito e pet friendly.

A superintendente do Passeio das Águas, Lidianne Brandão, ressalta a importância de uma iniciativa voltada para a diversão das crianças e o fortalecimento dos laços familiares. “Criamos uma programação para que crianças e adultos possam brincar juntos. É um momento para todos entrarem no clima carnavalesco em um ambiente com acesso a praça de alimentação e outras atividades”, destaca.

O Passeio Folia contará também com algumas atividades pagas, como oficina de produção de slimes, maquiagem artística e circuito de carrinhos. Para mais informações, basta acessar o site do Gigante de Goiás.

Cronograma dias 03 e 04 de março: