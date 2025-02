UniFECAF amplia laboratórios e investe em empregabilidade

As mudanças no mercado de trabalho estão ocorrendo rapidamente, e as empresas têm buscado profissionais qualificados em áreas alinhadas às novas demandas. Com isso, a escolha do curso de ensino superior torna-se um fator estratégico para quem deseja ingressar no mercado com melhores oportunidades.

Diante desse cenário, o Centro Universitário UniFECAF tem ampliado sua infraestrutura para atender à crescente demanda de estudantes que iniciam a graduação. Nos cursos de Estética e Cosmética, Biomedicina e Farmácia, a instituição está investindo na criação de laboratórios modernos e equipados, proporcionando aos alunos a oportunidade de vivenciar, de forma prática, as atividades que irão integrar seu cotidiano profissional.

Dados do Instituto Semesp apontam que cursos nas áreas de saúde, tecnologia e medicina estão em crescimento, no setor da saúde, por exemplo, a inovação tecnológica tem transformado a prática médica, desde o uso de inteligência artificial (IA) no diagnóstico até a aplicação de novas ferramentas para tratamentos mais eficazes. Isso tem gerado um interesse renovado na formação de médicos, biomédicos, farmacêuticos e outros profissionais da área, que precisam estar preparados para lidar com essas inovações.

Paralelamente, as áreas de tecnologia, que abrangem desde a engenharia de software até a inteligência artificial e a análise de dados, também têm se expandido à medida que a digitalização de processos se torna cada vez mais essencial para a competitividade das empresas.

Sobre a empregabilidade

A UniFECAF tem ampliado suas iniciativas voltadas à empregabilidade, possibilitando a inserção profissional ainda durante a graduação. Atualmente, a instituição mantém mais de três mil contratos de estágio vigentes, sendo 50% deles em cursos na modalidade EAD. Além disso, 20% dos alunos iniciaram suas atividades na área de formação já no primeiro semestre do curso.

"Os gestores de recursos humanos valorizam currículos modernos e alinhados às demandas do mercado, e a UniFECAF oferece uma grade curricular específica para seus colaboradores, com opções de formação e pós-graduação", afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF.

O ensino prático tem se tornado um fator decisivo na escolha dos estudantes. Modelos educacionais que incluem estágios, simulações e uso de tecnologia avançada nos processos de ensino permitem que os alunos desenvolvam habilidades exigidas pelo mercado de trabalho, reduzindo o tempo entre a formação e a conquista de um emprego na área.

A adoção de novas tecnologias educacionais, a oferta de experiências práticas e o fortalecimento da conexão entre academia e setor produtivo são algumas das estratégias adotadas para garantir a formação de profissionais preparados para os desafios do futuro.

A qualificação profissional no Brasil tem se tornado um desafio crescente diante das mudanças nas exigências do mercado de trabalho. De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, publicado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o país precisará qualificar cerca de 14 milhões de profissionais até 2027. Desse total, aproximadamente 2,2 milhões devem corresponder à formação de novos trabalhadores, enquanto 11,8 milhões estarão ligados à requalificação de profissionais já inseridos no mercado.

Com esses dados, a formação profissional não se limita mais à obtenção de diplomas, mas envolve a capacidade de adaptação às novas tecnologias e o domínio de competências técnicas e práticas. Instituições que adotam inovação, infraestrutura moderna e metodologias alinhadas ao setor produtivo desempenham um papel estratégico na preparação de profissionais para atender às demandas da economia globalizada, onde a atualização constante e a experiência prática são fatores determinantes para a inserção e permanência no mercado de trabalho.

