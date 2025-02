Brightcove atualiza sua solução OTT, proporcionando economia de custos e melhor qualidade de streaming para empresas de mídia

A Brightcove, a empresa de plataforma de engajamento de vídeo inteligente mais confiável do mundo, apresentou hoje sua mais recente atualização em serviços OTT (over-the-top) com sua recém-aprimorada solução Brightcove OTT. Por meio de uma colaboração com a Applicaster, uma plataforma SaaS sem código, os novos recursos OTT da Brightcove tornam mais fácil e mais acessível para as empresas de mídia, streamers, ligas esportivas e marcas monetizarem seu conteúdo, criarem audiências de assinantes e espectadores e expandirem seus negócios.

A renovada solução Brightcove OTT oferece experiências de aplicativos diferenciadas, flexíveis e que “crescem com você”, o que a torna a escolha ideal para o lançamento rápido de serviços OTT de qualquer tamanho. Com um processo acelerado de design, integração e lançamento, a Brightcove OTT garante um dos processos mais rápidos de obtenção de receita para streamers. Além disso, a nova solução OTT oferece uma nova estrutura de preços com um ponto de entrada 40% mais baixo, ao mesmo tempo em que proporciona operações de streaming e entrega de streaming mais eficientes.

Um aprimoramento significativo nesta versão é a profunda integração com o Applicaster, que traz uma experiência de aplicativo front-end de classe mundial para a plataforma da Brightcove. Juntamente com as integrações existentes com vários parceiros disponíveis por meio do Brightcove Marketplace, essa colaboração garante que os provedores de OTT possam criar, otimizar e operar aplicativos móveis, de TV e da Web modernos e visualmente atraentes para seus assinantes. Ela também permite flexibilidade extra para que as empresas de mídia possam adaptar os serviços que usam com base na necessidade,àmedida que sua plataforma cresce, sem precisar renovar a infraestrutura de streaming ou retranscodificar o conteúdo.

Os recursos OTT da Brightcove incluem reprodução universal com entrega de streaming otimizada para qualidade em qualquer plataforma, segurança de conteúdo com suporte DRM e insights integrados de engajamento de público, desempenho de anúncios e qualidade de experiência (QOE). Suporta atualizações de design no lado do servidor que podem alterar experiências de aplicativos em segundos e opções de monetização flexíveis, incluindo níveis de assinatura com suporte a anúncios e inserção de anúncios no lado do servidor (SSAI).

A oferta OTT abrangente da Brightcove combina todos os componentes cruciais necessários para fornecer um serviço robusto para empresas de mídia que apoia a monetização completa e oferece economias significativas em comparação com os serviços OTT tradicionais. Para informações adicionais, visite Brightcove.com.

Sobre a Applicaster

A Applicaster é uma fornecedora líder de soluções de vídeo para transmissão, mídia e esportes. Nossa plataforma SaaS sem código para desenvolvimento de aplicativos combina controle, flexibilidade e eficiência para impulsionar o desempenho dos negócios. Parceira de confiança de um número crescente de fornecedores de soluções de vídeo, a Applicaster é uma parceira aprovada da Apple, da Roku e da Comcast Technology Solutions. www.applicaster.com

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

