Andersen Global aumenta sua capacidade de avaliação na Etiópia com uma nova empresa colaboradora

A Andersen Global amplia sua presença na África com a empresa colaboradora ADS Valuation Services PLC, aprimorando suas capacidades de avaliação e solidificando sua plataforma na Etiópia.

Com sede em Addis Abeba, a ADS Valuation Services PLC presta serviços de avaliação e consultoria a empresas e investidores. A empresa oferece uma gama abrangente de serviços de avaliação, incluindo ativos fixos e móveis, ativos intangíveis e avaliações de negócios.

“Nossa equipe está comprometida em atender empresas e investidores, oferecendo soluções personalizadas e aproveitando nossa experiência no setor”, disse Adnan Esmael, gerente-geral. “O cenário empresarial da Etiópia está evoluindo rapidamente, com destaque para o lançamento recente da primeira bolsa de valores do país e diversas mudanças regulatórias que atraem investimentos estrangeiros, criando oportunidades únicas de crescimento. Por meio da nossa colaboração com a Andersen Global, reforçamos nosso compromisso com o atendimento ao cliente e estamos bem posicionados para ajudar nossos clientes a navegar pelas dinâmicas do mercado, tanto local quanto globalmente”.

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “Há uma demanda clara e crescente por serviços de avaliação na Etiópia, incluindo a avaliação de valores mobiliários e de empresas. A equipe da ADS mantém um forte relacionamento com nossa equipe tributária já existente no país, e sua profunda expertise fortalece nossa capacidade de atender às necessidades em constante evolução dos clientes, ao mesmo tempo em que impulsiona nosso crescimento contínuo no setor de avaliação e reforça nosso papel como uma organização líder no continente africano”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresas-membros norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 19.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 500 locais por meio de suas empresas-membros e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250227588287/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700