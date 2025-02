Propósito é decisivo na escolha de empresa para trabalhar

As relações de trabalho estão em constante transformação, o que resulta no surgimento de novas expectativas e anseios por parte dos profissionais com relação às empresas. Neste contexto, o estudo Panorama das Carreiras 2030: o que esperar das profissões até o fim da década?, realizado pela TOTVS em parceria com a H2R Insights & Trends, descobriu que a busca por uma empresa que tenha um propósito alinhado com crenças e valores pessoais é o atributo mais valorizado pelos profissionais na escolha do lugar para trabalhar. A característica foi apontada como a mais importante por 33% das pessoas entrevistadas, mostrando que empresas que priorizam um propósito significativo têm mais chances de se destacar no mercado.

Para o levantamento, as pessoas entrevistadas foram convidadas a fazer um ranking dos atributos listados, ordenando dos aspectos mais relevantes aos menos relevantes, na busca por uma nova empresa, desconsiderando o pacote de remuneração.

O segundo atributo mais valorizado na busca por uma empresa é a cultura organizacional (27%), fator que contribui tanto para a criação de uma identificação com a companhia como um senso de pertencimento. Em terceiro lugar é citado o clima da empresa (21%). Todos esses atributos - cultura da empresa, alinhamento ao propósito pessoal e individual, e ambiente de trabalho saudável e equilibrado - são fatores muito relacionados entre si e muito valorizados hoje em dia. Essa combinação é uma verdadeira potência tanto para o negócio, como para a carreira de cada profissional.

Perfil dos entrevistados

Para a elaboração da pesquisa foram ouvidos 477 participantes do Universo TOTVS 2023, que aconteceu em junho de 2023, em São Paulo. O público entrevistado era constituído majoritariamente (60%) por profissionais de Tecnologia, 15% de Marketing e Vendas, 13% de Finance, 7% de RH e 5% de outras áreas. Desses, 37% ocupam cargos de alta liderança; 35% são analistas; 17% são coordenadores/supervisores; 6% são especialistas; e 5% são estagiários.

