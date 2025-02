Elanco cresce pelo sexto trimestre consecutivo em 2024

A Elanco divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre e para o ano completo de 2024, registrando um aumento de 4% na receita no último trimestre, impulsionado pelo crescimento nos segmentos de Pet Health e Animais de Produção. A companhia superou suas metas de receita com inovação durante o ano e gerou mais de meio bilhão de dólares em fluxo de caixa operacional, o dobro do valor registrado em 2023.

No quarto trimestre, a receita total alcançou US$ 1,020 bilhão. No segmento de Pet Health, foram gerados US$ 439 milhões, com aumento de 6% tanto em termos reportados quanto orgânicos, resultado do fortalecimento do portfólio global de antiparasitários e do lançamento de novos produtos, como Zenrelia™ e Credeli™ Plus. A linha de produtos Advantage™ contribuiu com US$ 85 milhões e Seresto™ com US$ 50 milhões. No segmento de Animais de Produção, a receita foi de US$ 570 milhões, apresentando um crescimento orgânico de 2% em moeda constante, impulsionado pela demanda por Experior® e Rumensin™ nos Estados Unidos e pelo forte desempenho no mercado de suínos em diversas regiões.

Segundo Jeff Simmons, presidente e CEO da Elanco, “a Elanco encerrou 2024 com força, registrando seu sexto trimestre consecutivo de crescimento orgânico da receita em moeda constante (excluindo a variação cambial), com um aumento de 4% no quarto trimestre, e está bem posicionada para 2025”.

Entre os destaques do pipeline de produtos, a Elanco lançou, nos EUA, o Credeli Quattro™ em janeiro, e expandiu a presença de Zenrelia™, um medicamento para dermatite atópica em cães, que já alcançou quase 30% de penetração nos Estados Unidos e foi lançado em outros mercados, como Canadá, Japão e Brasil. No segmento de Animais de Produção, destaque para a expansão de Experior®, também nos Estados Unidos, e de Rumensin™; o uso deste último possibilitou que produtores de gado de leite ganhassem aproximadamente US$ 10 milhões em créditos de carbono em 2024.

Jeff Simmons ressaltou que “o crescimento tanto no segmento de Saúde Pet quanto em Animais de Produção, nas cinco principais franquias de produtos e em nove dos dez maiores mercados, demonstra a força e a diversidade do portfólio da Elanco”. No quarto trimestre, o lucro bruto atingiu US$ 519 milhões, representando 51% da receita do período, com um aumento de 80 pontos base, impulsionado por fatores como preço, mix de produtos e eficiência na fabricação. Esses ganhos foram parcialmente atenuados pela venda do negócio de aquicultura, pressões inflacionárias e efeitos cambiais adversos.

No mercado brasileiro, a Elanco segue sua estratégia de expansão com o lançamento de Zenrelia™ no final do ano passado e a introdução de Elura™, um medicamento voltado ao manejo da diminuição de apetite e perda de peso em gatos com Doença Renal Crônica (DRC), previsto para chegar às prateleiras nas próximas semanas. No segmento de Animais de Produção, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) aprovou uma nova indicação para o Zimprova™ - além de atuar como aditivo para melhorar o desempenho de bovinos de corte, o produto também contribui para a redução da emissão de gás metano (CH4) nesses animais. Com essa aprovação, o Zimprova™ passa a contar com duas indicações reconhecidas pelo MAPA: otimização do desempenho do rebanho e mitigação do impacto ambiental.

A Elanco segue otimista para 2025. Simmons afirmou: “o engajamento dos funcionários atingiu o maior nível em quatro anos, e nossas equipes iniciaram 2025 com um ritmo acelerado, focadas em entregar um ano de sucesso e gerar valor de longo prazo”.

