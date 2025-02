Pele madura pede cuidados específicos, afirma dermatologista

De acordo com dados do Fortune Business Insights, o mercado global de cuidados com a pele deve crescer em 2025, podendo chegar a US$ 122,11 bilhões. No ano passado, o setor foi avaliado em US$ 115,65 bilhões. Para 2032, a expectativa é de um crescimento de 6,84% em taxa de crescimento anual composta (CAGR), atingindo US$ 194,05 bilhões.

Envolvendo cremes, óleos e procedimentos, os cosméticos e tratamentos faciais têm se mostrado cada vez mais presentes na rotina de autocuidado. Quando se pensa na escolha de tais produtos e intervenções, é importante levar em consideração o objetivo que a pessoa deseja atingir e qual seu tipo de pele.

Para peles maduras (40+), a Dra. Ana Carulina Moreno, dermatologista e diretora médica da AC Moreno Dermatologia, afirma que “esse perfil exige atenção especial devido às mudanças estruturais e funcionais que ocorrem com o tempo”.

Segundo a especialista, esse tipo de pele passa por diversas mudanças em decorrência do envelhecimento natural, das alterações hormonais e da exposição crônica a agentes externos. Dentre os principais fatores, ela destaca:

Alteração da barreira cutânea: a proteção natural da pele enfraquece, o que facilita a perda de água e a sensibilização diante de agressões externas. Como consequência, a pele tende ao ressecamento, tornando-se mais propensa a dermatites e irritações;

Flacidez e perda de contorno: há redução das fibras de colágeno e elastina, o que resulta em frouxidão, perda do viço e contornos menos definidos;

Textura irregular e manchas: com o tempo, a pele apresenta poros mais dilatados, textura áspera e maior propensão a manchas decorrentes do fotoenvelhecimento.

“Essas mudanças tornam indispensável a adoção de cuidados específicos para restaurar a barreira de proteção, promover hidratação profunda, melhorar a densidade e elasticidade, bem como uniformizar o tom e a textura da pele”, explica.

Felizmente, de acordo com a Dra. Ana Carulina, o mercado oferece inúmeras possibilidades de produtos e procedimentos eficazes para ajudar a restabelecer a vitalidade, a firmeza e a uniformidade da pele.

“As marcas investem em fórmulas avançadas que contemplam: hidratação intensiva, estimulação de colágeno e tecnologias de ponta, como lasers, ultrassom microfocado, radiofrequência e bioestimuladores injetáveis que agem de forma mais profunda e eficaz para melhorar a qualidade e aparência da pele”, adiciona a dermatologista.

Para além dos produtos

O mercado de autocuidado com a pele não envolve apenas cosméticos, mas também engloba procedimentos e tratamentos modernos. Ana Carulina afirma que o avanço da tecnologia no setor permite tratamentos cada vez mais personalizados e menos invasivos, atendendo às necessidades específicas da pele madura.

Segundo a especialista, os principais tratamentos faciais indicados para pele madura que tratam o ressecamento, flacidez, manchas e textura irregular, são:

Procedimentos de energia (ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers): atuam na produção de colágeno, melhorando a firmeza e reduzindo a flacidez;

Peelings químicos: utilizam ácidos (como o glicólico, retinóico) para renovar a camada superficial, uniformizar o tom e melhorar a textura;

Bioestimuladores injetáveis (ácido poli-L-lático, hidroxiapatita de cálcio): aumentam a produção de colágeno, conferindo maior densidade à pele;

Skinboosters: aplicações de ácido hialurônico de baixa concentração para hidratação profunda e melhora da qualidade da pele;

Profhilo: produto à base de ácido hialurônico com alto poder regenerador, ajudando na melhora da flacidez e da hidratação.

Dra. Ana Carulina informa ainda que, embora atue principalmente na atenuação das rugas dinâmicas (aquelas formadas pela contração muscular, como linhas de expressão na testa e ao redor dos olhos), a Toxina Botulínica (botox) também pode contribuir para um aspecto mais descansado e jovial, podendo reduzir rugas marcadas, suavizando linhas que se tornam mais visíveis com o tempo e prevenindo novas marcas, bloqueando parcialmente a movimentação muscular e ajudando a retardar o aprofundamento das rugas.

“No entanto, é importante associar o tratamento com outras abordagens que melhorem a qualidade e firmeza da pele, pois o botox não trata textura, manchas ou flacidez diretamente”, acrescenta.

Por fim, a dermatologista recomenda que, aliado aos tratamentos, as mulheres nessa faixa etária incluam em suas rotinas produtos derivados de ácido retinóico (retinol, tretinoína), que favorecem a renovação celular, estimulando a produção de colágeno; ácidos esfoliantes (glicólico, lático), para renovar a superfície da pele e ajudar na uniformização do tom; antioxidantes (vitamina C, E, resveratrol), que combatem os radicais livres e contribuem para uma pele mais iluminada e saudável; hidratantes com ceramidas e lipídeos, para reparar a barreira cutânea e prevenir a perda de água, minimizando o ressecamento e peptídeos e fatores de crescimento, que podem colaborar na síntese de colágeno e na manutenção da estrutura da pele.

“Esses ativos, quando usados de forma contínua e de acordo com a prescrição profissional, potencializam os resultados de procedimentos estéticos e ajudam a manter a pele madura mais saudável e bonita”, comenta a dermatologista.

Ana Carulina afirma que uma rotina de cuidados diários aliado ao uso contínuo do protetor solar, hidratação interna, um bom estilo de vida e acompanhamento profissional é essencial para manter a pele saudável e bonita. “Um plano de cuidados individualizado, elaborado por um profissional capacitado pode trazer resultados ainda melhores”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.carumoreno.com.br/