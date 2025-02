Passeios em Ilhéus unem turismo e festividades do Carnaval 2025

Ilhéus, um dos destinos mais visitados do litoral baiano, se prepara para uma alta temporada intensa, impulsionada pelo Carnaval 2025. Com uma programação que vai além da folia, a cidade oferece opções de passeios que combinam cultura, história e belezas naturais.

Os turistas que chegam a Ilhéus podem explorar o centro histórico, onde estão o Bar Vesúvio e o Bataclan, imortalizados na obra de Jorge Amado, além de igrejas e casarões que remontam ao auge da economia cacaueira. Para quem busca contato com a natureza, passeios para praias paradisíacas, como Praia dos Milionários e Praia do Cururupe, estão entre as principais opções. Além disso, visitas a fazendas de cacau e roteiros ecológicos, como o Parque Estadual da Serra do Conduru, atraem aqueles interessados no turismo sustentável.

Luis Fernando Ferreira de Carvalho, CEO da Ilhéus Passeios, destaca a versatilidade da cidade como um dos seus principais atrativos. “Ilhéus tem uma oferta turística completa, que agrada tanto quem vem pelo Carnaval quanto aqueles que querem conhecer a história e as paisagens naturais da região. Nossa missão é proporcionar experiências autênticas para cada visitante”, afirma.

Com a expectativa de um grande fluxo de turistas, a cidade já se organiza para receber os visitantes com infraestrutura reforçada e uma agenda repleta de atividades culturais e de lazer. A previsão é de que o Carnaval 2025 seja um dos mais movimentados dos últimos anos, consolidando Ilhéus como um dos principais polos turísticos da Bahia.

Para mais informações, basta consultar: www.ilheuspasseios.com.br

Website: https://ilheuspasseios.com.br/