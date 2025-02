Mobileum lança RAID 9: uma abordagem transformadora para o gerenciamento de riscos em telecomunicações

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder mundial no fornecimento de soluções de análise e de rede, tem o prazer de anunciar o lançamento do RAID 9, a mais recente evolução da sua plataforma de gerenciamento de risco número um do setor. Com base na solidez das versões anteriores, o RAID 9 apresenta avanços revolucionários projetados para automatizar a garantia de receita, o gerenciamento de fraudes e a conformidade financeira. Com o mapeamento de riscos melhorado e a análise avançada de dados, o RAID 9 capacita CFOs e equipes de auditoria a melhorar a eficiência operacional e a enfrentar riscos complexos e desafios regulatórios.

O desafio: complexidades no gerenciamento de riscos em telecomunicações

Atualmente, as operadoras de telecomunicações enfrentam margens de lucro cada vez menores, um cenário tecnológico em rápida evolução, ambientes regulatórios dinâmicos e operações fragmentadas. Os métodos tradicionais de gerenciamento de riscos, normalmente isolados e com foco restrito na análise de dados, não conseguem lidar com a natureza multifacetada dos riscos de telecomunicações. Soluções eficazes agora exigem colaboração entre as equipes de gerenciamento de riscos, negócios, auditoria e TI, que geralmente dependem de ferramentas e sistemas diferentes para preencher as lacunas organizacionais.

Além desses desafios, as operadoras de telecomunicações navegam em um cenário de riscos intrincado e único, moldado por incertezas macroeconômicas, mudanças geopolíticas e complexidades operacionais. Os riscos emergentes em áreas como tecnologia, estratégia, finanças e conformidade ultrapassam continuamente os limites das estratégias tradicionais de mitigação, ameaçando interromper as operações sem a implementação de soluções eficazes.

A solução: plataforma unificada do RAID 9

O RAID 9 aborda esses desafios de frente, oferecendo uma plataforma unificada que combina:

Análise de dados em tempo real: processa grandes quantidades de dados instantaneamente para detectar anomalias, identificar padrões e permitir a prevenção proativa de ameaças.

Mapeamento avançado de riscos: apresenta um catálogo de riscos líder do setor com mais de 5 mil riscos específicos de telecomunicações, atualizado com frequência para refletir as estruturas e ameaças mais recentes.

Colaboração integrada: elimina os silos entre as equipes, promovendo uma comunicação fluida e esforços coordenados de gerenciamento de riscos.

Essa abordagem holística garante a otimização das operações, conformidade regulamentar e obtenção de insights práticos, ajudando as operadoras de telecomunicações a tomar decisões informadas e a responder às ameaças com mais eficiência.

Aproveitamento da IA para integridade financeira

O RAID 9 aproveita a análise orientada por IA para:

Melhorar a garantia de receita e a detecção de fraudes: identifica irregularidades com precisão inigualável, reduzindo a supervisão manual e permitindo respostas rápidas.

Corrigir erros financeiros: automatiza a detecção e resolução de erros para melhorar a precisão e a integridade financeiras.

Otimizar a conformidade: acompanha o ritmo de evolução das regulamentações, garantindo a adesão com o mínimo de interrupção operacional.

“O RAID 9 é um divisor de águas para o gerenciamento de riscos em telecomunicações”, disse Carlos Marques, diretor de Produtos da Mobileum. “Com base no sucesso das versões anteriores do RAID, esta versão combina um catálogo de riscos abrangente com análises avançadas em uma plataforma unificada, permitindo que as equipes fortaleçam a resiliência operacional e gerenciem os riscos com mais eficiência.”

Adoção perfeita e impacto comprovado

As operadoras de telecomunicações e os parceiros de consultoria da Mobileum podem começar a usar facilmente o RAID 9 por meio de um teste de avaliação já disponível. É uma oportunidade de explorar todos os seus recursos e experimentar seus benefícios transformadores em primeira mão.

“O RAID 9 representa um grande avanço no gerenciamento de riscos de telecomunicações, quebrando silos e permitindo uma abordagem mais colaborativa e orientada por dados para mitigar os riscos de fraude, vazamento de receita, segurança e conformidade”, afirmou José Sobreira, diretor de Risco, Fraude e Segurança da Unitel Angola e presidente do GSMA Africa Fraud and Security Group (AFASG). “Ao integrar análises avançadas com uma estrutura de risco integral, o RAID 9 capacita as operadoras a lidarem proativamente com ameaças emergentes, fortalecer a resiliência e melhorar a integridade financeira.”

Transforme seu gerenciamento de riscos hoje mesmo

Para saber como o RAID 9 pode revolucionar sua abordagem ao gerenciamento de riscos e impulsionar o sucesso no complexo cenário atual de telecomunicações, agende uma reunião com a Mobileum no Mobile World Congress, no salão 2, estande 2J50. Para solicitar uma demonstração personalizada ou iniciar sua avaliação gratuita, acesse RAID 9.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em oferecer soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional, além de inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes confiam em sua Plataforma de Inteligência Ativa, que oferece soluções avançadas de análise, permitindo que os clientes conectem inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam a receita, aprimoram a experiência do cliente e reduzem custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e EAU.

Saiba mais em https://www.mobileum.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250226353272/pt/

Contatos úteis:

Gerenciamento de riscos / Gerenciamento de produtos

Carlos Marques | carlos.marques@mobileum.com | Cel.: +351 939650124

Imprensa e Comunicação corporativa

Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cel.: +351 939650229