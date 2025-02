Escolha de profissional na hora de fazer coloração é crucial

De acordo com informações da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), um estudo publicado no International Journal of Cancer sugere que a aplicação de tinturas não profissionais e alisadores caseiros pode aumentar o risco de câncer de mama. O estudo demonstrou que o uso frequente desses produtos elevou o risco da doença em 28%, evidenciando a importância de buscar profissionais capacitados para a realização desses procedimentos.

Além dos riscos à saúde, a aplicação inadequada de tinturas pode comprometer a fibra capilar, resultando em ressecamento, quebra, manchas e até corte químico. Muitos produtos encontrados no mercado possuem compostos químicos agressivos, e a falta de conhecimento sobre sua aplicação pode gerar danos irreversíveis aos fios e ao couro cabeludo.

Para a cosmetóloga e especialista em coloração Joslane Luz, confiar a coloração dos cabelos a um profissional capacitado não é apenas uma questão estética, mas também de segurança e saúde capilar.

"A coloração capilar envolve um processo químico que altera a estrutura do fio. Não se trata apenas de mudar a cor, mas de entender a composição dos produtos, respeitar a saúde capilar e aplicar técnicas corretas para evitar danos", explica Joslane.

Com mais de 16 anos de experiência e uma especialização aprofundada em química capilar, Joslane Luz se especializou em loiros, morenas iluminadas e correção de cor. Ela destaca que um dos problemas mais comuns é a correção de cor, frequentemente necessária após procedimentos mal-executados.

"Muitas pessoas tentam colorir os cabelos em casa ou recorrem a profissionais sem a devida especialização. O resultado pode ser desastroso: tons indesejados, fios danificados ou manchados. Nesses casos, a correção exige muito mais tempo, paciência e um conhecimento avançado em colorimetria para reverter os danos sem comprometer ainda mais a saúde do cabelo", ressalta.

Outro ponto importante é a escolha dos produtos e das técnicas adequadas para cada tipo de cabelo. Segundo Joslane, cada fio reage de forma diferente à química, e é essencial que o profissional avalie a resistência dos fios, o histórico de colorações anteriores e a saúde do couro cabeludo antes de qualquer procedimento químico.

"Quando um cliente procura meu serviço, não ofereço apenas uma coloração, mas sim um diagnóstico completo do cabelo. Assim, posso indicar a melhor técnica e os produtos mais adequados para preservar a integridade dos fios. Isso faz toda a diferença no resultado final e na durabilidade da cor", explica a especialista.

Além da técnica, a experiência e a constante atualização profissional são essenciais para acompanhar as inovações no mercado da beleza. Com novas fórmulas, produtos mais tecnológicos e métodos menos agressivos, um bom profissional precisa estar sempre estudando e se aperfeiçoando para oferecer o melhor aos seus clientes.

Por isso, confiar a coloração dos cabelos a um profissional qualificado não é apenas uma escolha estética, mas uma decisão que impacta diretamente a saúde dos fios. Técnicas avançadas, produtos de qualidade e um olhar clínico sobre a estrutura capilar fazem toda a diferença para quem busca um cabelo bonito, saudável e protegido contra danos.