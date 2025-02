Empresa abre mais de 50 oportunidades de emprego em todo o Brasil

A SH (Fôrmas, Andaimes e Escoramentos), empresa brasileira de engenharia, especializada em fornecer suporte e soluções inovadoras para a execução de estruturas de concreto, anuncia 57 oportunidades de emprego em diferentes localidades do país. Com vagas afirmativas e diversos benefícios, a companhia está buscando profissionais para atuar em níveis operacionais variados, assim como manutenção, estágio, entre outros.

As oportunidades são para as regiões de Belém, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Com isso, a empresa tem recrutado profissionais para os cargos de operador de empilhadeira, ajudante de operações, soldador, montador de estruturas metálicas, conferente, eletromecânico de manutenção, operador de produção e estágio.

Os selecionados terão como benefícios vale-transporte, vale-refeição e alimentação, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros, descontos com empresas parceiras, além do TotalPass. Para se inscrever, os interessados devem acessar o banco de talentos da marca por meio deste link.

Com fábrica própria, a SH também possui a mais ampla rede de distribuição do Brasil, com 11 unidades no país, além de uma filial no Paraguai. A marca conta com diversos programas voltados aos colaboradores, além de iniciativas educacionais e sociais. " A empresa procura profissionais comprometidos em crescer e contribuir para o setor da construção civil, promovendo um trabalho pautado na eficiência e confiabilidade”, afirma Anderson Castro, Gerente de Recursos Humanos da SH.

Website: https://linktr.ee/shvagas