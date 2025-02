Experiências com marcas são reconhecidas no Prêmio Live

O Prêmio Live, uma das principais premiações do mercado de live marketing no Brasil, se prepara para mais uma edição, reunindo as marcas que realizam as principais ativações no país. Voltado para um mercado que fatura 100 bilhões por ano, de acordo com o Anuário Brasileiro de Live Marketing, o evento se estabelece como um espaço para reconhecer as ativações, campanhas e estratégias que marcaram o último ano.

Queridinhas do marketing, número de ativações cresce no Brasil

As ativações de marca transformaram-se nas “queridinhas” do marketing das grandes empresas que usam a estratégia para engajamento dos consumidores no processo de construção e fidelização de marcas, produtos e serviços.



“Os executivos de marketing perceberam a importância do brand experience para construção de marcas numa jornada que começa on-line, mas que não funciona sem uma ação presencial. Por isso, os investimentos em estruturas físicas dispararam”, explica Julio Feijó, da Zion Seal Consultoria, responsável pela organização do Prêmio.

Entre os cases já reconhecidos pelo Prêmio Live, estão ações como Caravana de Natal Coca-Cola, Red Bull Ladeira Abaixo, Tudum Netflix, Lançamento Land Rover Defender, entre outros.



Ativações realizadas em festivais e grandes eventos também fazem parte do histórico da premiação, como Chevrolet no Lollapalooza, Heineken no Rock in Rio e na Fórmula 1, além de iniciativas de marcas como Coca-Cola, Instagram e Nestlé na APAS Show.

Calendário

A fase de indicações da edição de 2025 teve início em 15 de janeiro e segue até abril. A cerimônia de premiação está programada para julho, em São Paulo. No ano anterior, mais de 20 mil profissionais participaram do processo de indicação e votação.

Reflexo do mercado

O Prêmio Live acompanha as transformações do setor e reúne profissionais, agências e empresas que desenvolvem projetos no segmento de experiências presenciais e digitais. A cada edição, são apresentados cases que demonstram as estratégias utilizadas pelas marcas no ambiente do live marketing.

Website: https://www.yumpu.com/pt/document/view/69312228/anuario-brasileiro-de-live-marketing-2025-imprensa