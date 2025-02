Barbieri mira em resultados sustentáveis na construção civil

Em uma iniciativa comprometida com o meio ambiente, a Barbieri do Brasil — empresa do setor de construção civil com steel frame — anuncia o lançamento do Habitar 2030, seu plano de sustentabilidade que visa transformar a forma como a companhia opera. Com metas claras e estratégias bem definidas, o objetivo da empresa é integrar práticas sustentáveis e eficientes aos seus processos de fabricação e desenvolvimento de produtos.

Em andamento desde 2021, o Habitar 2030 funciona em dois eixos de atuação: a estratégia ambiental e o investimento social. Cada um deles é organizado, por sua vez, em diferentes pilares: a estratégia ambiental de co-construção de um modelo de economia circular foca em materiais de energia e ciclo de vida dos produtos, enquanto o investimento social refere-se a um modelo de construção baseado na inovação e na integração social, com base em soluções construtivas, educação, empregabilidade, diversidade e inclusão.

O Habitar 2030 é um compromisso da Barbieri para a redução de carbono e promover a sustentabilidade em todos os aspectos de seus empreendimentos. De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da empresa. “Na Barbieri, estamos comprometidos em trabalhar para criar um mundo seguro e resiliente. Um lugar saudável, limpo e regenerativo, onde todas as pessoas tenham moradia digna e trabalho que as honre. Com essa visão, elaboramos este plano, que está alinhado à agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável e, ao longo de sua aplicação, alguns avanços sustentáveis já foram notados”.

Principais avanços do Habitar 2030

Eficiência energética: implementação de tecnologias avançadas para reduzir o consumo de energia em seus processos produtivos, com o objetivo de alcançar uma redução de 30% até 2030. Em 2023, a empresa começou a gerar a própria energia solar em sua usina de Burzaco, em Buenos Aires, na Argentina, com a qual cobriu 15% do consumo. Foram mais de 647.000 kWh, usados em operações e injetadas na rede.

Materiais sustentáveis: adoção de matérias-primas recicláveis e sustentáveis, garantindo que 50% dos materiais utilizados sejam de fontes renováveis até o final da década. Ou seja, a empresa está contribuindo para a descarbonização da economia e se baseia na meta de substituir 50% da energia em suas operações com combustíveis fósseis por fontes renováveis.

Redução de resíduos: estabelecimento de um sistema de gestão de resíduos que busca atingir zero desperdício em suas operações, promovendo a reutilização e reciclagem. Em 2023, a Barbieri reduziu em 51% a geração de sucata de PVC em sua operação, buscando atingir 73% da meta até 2030. Além disso, neste período, entrou em operação a Ilha Ecológica — espaço interno para coleta e verificação da separação de resíduos recicláveis. De abril a dezembro de 2023, na Argentina, foram separados e encaminhados mais de 64 toneladas de resíduos para reciclagem, o que representou 36,43% dos resíduos comuns de sua planta industrial.

Analisando o impacto ambiental dos produtos: viver em 2030 também significa conhecer e assumir a responsabilidade pelo impacto no meio ambiente, analisando o ciclo de vida das famílias de produtos Steel Frame e Drywall Plus e avaliando o desempenho ambiental em toda a cadeia de valor dos materiais e certificando sua produção sob Declarações Ambientais de Produto (EDP). Assim, a Barbieri se tornou a primeira empresa latino-americana a ter perfis certificados.

Um modelo de construção baseado na inovação e na integração social

Uma das formas da Barbieri atingir os objetivos do plano em desenvolvimento de moradias e infraestrutura comunitária é o comprometimento em liderar pelo exemplo, incentivando outras empresas do setor a adotarem práticas sustentáveis através do conhecimento. Em cinco anos, já foram treinadas mais de 5.800 pessoas em cursos, palestras e projetos virtuais e presenciais. Um dos projetos da empresa é o Concurso de Inovação em conjunto com a Universidade Católica Argentina (UCA), desde 2021, do qual já participaram 77 pessoas. A meta é treinar 17.000 pessoas até 2030.

A Barbieri do Brasil também tem avançado em projetos de infraestrutura comunitária, levando o sistema de construção Steel Frame para bairros de classe trabalhadora. Desde 2019, foram construídos 380 m² em parceria com TECHO, ISF, Módulo Sanitario e Vamos a Zoomar, o que permite à empresa abordar as necessidades da comunidade e projetar propostas para responder aos seus problemas de forma eficiente. Outro projeto argentino que contou com a participação da Barbieri foi a construção de mais de 2.500 m² de moradias em conjunto com a Cáritas Argentina, promovendo a autoconstrução e mais treinamento, assistência técnica e engenharia da consulsteel.

No Brasil, a empresa desenvolveu a primeira casa industrializada em conjunto com a organização TETO, com 27 m², onde os painéis chegaram ao canteiro de obras já montados e galvanizados, o que simplificou e acelerou o processo construtivo.

Considerando a importância da diversidade de gênero na construção civil, a empresa ainda tem feito medidas para promover a equidade no setor. Em 2023, realizou o 1º curso de Painéis e Montagem Steel Frame, exclusivo para mulheres da fábrica da companhia, que contou com a participação de 30 pessoas. Outro evento promovido pela empresa foi o 1º Diploma de Auxiliar de Construção Seca com certificação da Universidade Nacional do Nordeste (UNNE), em parceria com a Vamos a Zoomar, que teve participação de 25 mulheres.

Com o Habitar 2030, a companhia atende às necessidades sociais e ambientais por meio de um modelo de construção baseado na inovação, na integração social e na economia circular e não apenas na área de construção e materiais. “Concretizamos nosso propósito de construir o futuro, uma família e contribuir para o desenvolvimento do habitat do qual queremos fazer parte em 2030: seguro, resiliente, digno e inclusivo. O objetivo é criar um futuro mais verde para as próximas gerações, e este plano é um passo crucial nessa direção”, conclui Rossi.

