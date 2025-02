Carnaval impulsiona marcas e reforça conexão com consumidor

Mais do que uma festa popular, o Carnaval se tornou uma vitrine estratégica para marcas que buscam fortalecer sua presença e engajar diretamente com os consumidores. Em 2025, a celebração deve movimentar R$ 12,03 bilhões, um aumento real de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado no Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e atrair mais de 16 milhões de foliões apenas na cidade de São Paulo.

Além do impacto econômico, o evento gera uma explosão no ambiente digital, onde as buscas por temas como “penteados para Carnaval” e “cabelos coloridos” disparam à medida que os foliões buscam inspiração para compor seus looks. O Carnaval é um momento de criatividade e expressão, no qual brilhos, cores vibrantes e estilos ousados ganham destaque. Essa demanda impulsiona diferentes setores do mercado, especialmente os de beleza, moda e autocuidado, que respondem com produtos e tendências pensados para atender ao desejo dos consumidores de criar visuais marcantes e cheios de personalidade para a festa.

Empresas que investem na festa ganham não apenas visibilidade, mas um canal direto de diálogo com o público, pois há um ambiente propício para interações espontâneas e autênticas, seja nas ruas ou nas redes sociais. De acordo com a Kantar, em 2022, mais de 80 marcas investiram no Carnaval, aproveitando uma audiência de 33% dos brasileiros na cobertura dos desfiles em todo o Brasil, sendo que os cinco setores que mais investiram foram Administração Pública, Turismo, Comércio, Serviços e Mídia. Em 2025, marcas do segmento de cosméticos e cuidados pessoais apostam ainda mais nessa conexão, fortalecendo sua presença em blocos de rua, festivais e ativações digitais voltadas ao público jovem.

Seguindo essa tendência, empresas como Skala Cosméticos têm investido no Carnaval em sua estratégia. Neste ano, a empresa patrocina, pela primeira vez, um bloco de rua: o Cordão do Ziriguidum, que desfila na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 01 de março. A expectativa é reunir mais de 12 mil foliões, reforçando a importância do evento para a construção de identidade e aproximação com os consumidores.

O Carnaval, aliado às altas temperaturas do verão, impulsiona significativamente o mercado de beleza no Brasil. A busca por produtos que garantam resistência ao calor, brilho intenso e praticidade, se reflete diretamente no desempenho do setor. No primeiro quadrimestre de 2024, a corrente de comércio do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos registrou um avanço de 5,2% em relação ao ano anterior, conforme levantamento da ABIHPEC. Além disso, pesquisas apontam que consumidores buscam cada vez mais produtos veganos, sustentáveis e multifuncionais para o período.

Diante desse cenário, o Carnaval continua sendo um dos momentos mais estratégicos para as marcas se posicionarem, criando experiências marcantes e fortalecendo laços com os consumidores. Se no passado a publicidade da festa se concentrava em grandes campanhas televisivas, hoje o engajamento acontece no digital, nas ruas e no contato direto com o público. O desafio, agora, é transformar essa conexão efêmera em fidelização ao longo do ano.

