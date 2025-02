NIQ orienta os clientes para a frente com as soluções do Strategic Analytics & Insights

A NielsenIQ (NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, anunciou o lançamento de seu novo grupo Strategic Analytics & Insights. Ao integrar o Advanced Analytics Consulting, Consumer & Marketing Insights e BASES, e ao aproveitar os extensos conjuntos de dados da NIQ, este novo grupo ajudará os clientes a simplificarem e acelerarem a tomada de decisão. Isso reforça o compromisso da NIQ de proporcionar valor incomparável aos clientes por meio de pesquisas de mercado abrangentes e insights do consumidor, evidenciando sua dedicação em oferecer aos clientes o Full View™.

O Strategic Analytics & Insights desenvolverá mapas de crescimento poderosos e acionáveis ??em torno de quatro áreas de prática principais:

Comportamento e insights do consumidor: traduza insights humanos em estratégias de crescimento poderosas

traduza insights humanos em estratégias de crescimento poderosas Inovação alimentada por BASES: crie inovações, desde a ideia, produto e ativação, que fazem seu negócio crescer

crie inovações, desde a ideia, produto e ativação, que fazem seu negócio crescer Marca e mídia: crie conexões duradouras e gerencie sua marca com precisão

crie conexões duradouras e gerencie sua marca com precisão Análise e ativação: transforme suas estratégias e tome melhores decisões de negócios para alcançar a excelência executiva

Na liderança do grupo Strategic Analytics & Insights temos Ramon Melgarejo, Ramon Melgarejo é o líder de Strategic Analytics & Insights, um NIQ e especialista do setor reconhecido por sua abordagem orientada para o cliente, visão estratégica e histórico comprovado que impulsiona o crescimento lucrativo em análises e insights. Ao longo de sua trajetória profissional, Ramon tem sido fundamental para fomentar a inovação em insights do consumidor, reconhecendo a grande importância dos dados no mercado em constante mutação. Seu amplo conhecimento dos pensamentos e ações do consumidor sustenta sua abordagemàciência comportamental preditiva e o posiciona para impulsionar o sucesso desta nova empresa.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados em apresentar nosso novo grupo Strategic Analytics & Insights, que demonstra o nosso compromisso em oferecer aos clientes o Full View™”, disse Melgarejo, presidente de Strategic Analytics & Insights na NIQ. “Na NIQ, nossa missão é descobrir o que as pessoas desejam e por quê. Queremos fazer isso combinando nossos pontos fortes em gestão de crescimento de receita, estratégia de marca, insights do consumidor, ativação de precisão e inovação. Ao reunir estas competências, estamos capacitando as empresas a tomarem decisões mais acertadas, lidarem com a complexidade e darem o próximo grande passo com confiança. Esta mudança não apenas oferece maior valor aos nossos clientes, como também marca um momento crucial em nossa trajetória rumo a um futuro promissor e dinâmico.”

Ao comentar sobre o lançamento do grupo Strategic Analytics & Insights Jeremy Benhammou, diretor global de Insights na AB InBev disse: "Consideramos a NIQ nossa parceira de referência para testes de embalagens, apresentando sistematicamente insights mais claros, resultados consistentes e KPIs bem elaborados. Seu desempenho supera qualquer outro parceiro com quem trabalhamos. Nossas equipes de análise confirmaram, de forma independente, a precisão e a estabilidade dos resultados dos testes de embalagens da NIQ, o que os tornou o padrão ouro na indústria".

O NIQ Strategic Analytics & Insights transcende a simples cooperação, atuando como uma extensão da equipe do cliente, desde a ideia até a implementação. O acesso incomparável da NIQ a conjuntos de dados proprietários e expansivos, métodos de nível mundial e especialistas em temas locais e globais nos permitem auxiliar os clientes a navegarem em ambientes competitivos complexos de forma segura. A utilização da experiência em Strategic Analytics & Insights permite que os clientes recebam soluções e insights personalizados para lidarem com seus desafios únicos. A abordagem multidisciplinar da NIQ capacita os clientes a inovarem rapidamente, executarem com eficácia e se conectarem de maneira mais relevante do que nunca.

Para mais informações, clique aqui. Descubra seu próximo grande passo com nossos insights abrangentes de inteligência do consumidor!

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, combinando as duas lideranças do setor com alcance global incomparável. Nosso alcance global está presente em mais de 90 países, representando aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250212060429/pt/

Mídia:

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com