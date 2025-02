Gestão financeira ajuda a quitar dívidas e sair do vermelho

Fazer uma boa gestão financeira pessoal é um desafio comum para boa parte das pessoas. De acordo com o último levantamento feito pelo Serasa, mais de 73 milhões de brasileiros estão endividados e os brasileiros de 41 a 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%, seguidos pelos de 26 a 40 anos (33,8%), acima de 60 anos (19,3%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,7%).

A solução, de acordo com Paulo Vieira, presidente da Febracis, escola de negócios que atende cerca de 16 mil alunos por mês, está no cumprimento de cinco pilares fundamentais capazes de garantir a saúde financeira. “Realizar o controle financeiro não é somente cortar gastos, mas entender como fazer escolhas de uma maneira que seja saudável para o crescimento do seu patrimônio”, destaca.

Atenção com as despesas e diagnóstico geral

O especialista aponta que a transformação financeira começa com a clareza do estado atual. Ele indica colocar no papel todas as entradas e saídas financeiras, considerando cada centavo, pois são as pequenas despesas que frequentemente comprometem o crescimento. Ao fazer essa análise, é possível identificar padrões, ajustar hábitos e recuperar o controle. “Tudo aquilo que você mede, cresce, e a consciência financeira é a chave para sair do ciclo de escassez e endividamento”, destaca Vieira.

Planejamento financeiro com metas claras

Para Paulo Vieira, a transformação financeira vai além de pagar dívidas; ela começa com um planejamento sólido e metas claras. É preciso definir objetivos estratégicos, como criar uma reserva ou investir em educação financeira. “Essas metas são a força que mantêm seu foco e motivação. Sem um planejamento com metas, você permanece no ciclo de dívidas e privações, mas com um plano claro, você constrói uma vida de abundância e realiza seus objetivos”, aponta o Presidente da Febracis.

Realismo financeiro e visão de futuro

Viver de acordo com a realidade financeira é um ato de coragem e inteligência que rompe com o ciclo de comparações e gastos desnecessários, explica Paulo Vieira. “Não é o quanto você ganha, mas como você administra que define o seu futuro. Isso significa gastar com propósito, avaliando cada decisão financeira à luz de seus objetivos de futuro”, completa.

Educação financeira e crescimento pessoal

Quando se fala em crescimento pessoal, o especialista leva a sério: ele indica posicionar-se como o maior ativo em carteira, e esse investimento torna-se o passo mais poderoso para transformar a vida financeira e pessoal. “Ninguém construiu uma vida próspera sem primeiro construir uma mente próspera. Isso significa que dominar suas finanças exige mais do que números – requer o desenvolvimento de uma mentalidade forte e consciente, capaz de tomar decisões estratégicas e superar crenças limitantes. Ao investir em educação financeira, inteligência e emocional, você amplia sua capacidade de criar oportunidades, maximizar resultados e transformar sua visão e ações, construindo uma vida de abundância e propósito”, destaca.

O problema está na administração e não no dinheiro

“O dinheiro nunca foi o problema – ele é apenas uma ferramenta que reflete quem você é”, destaca Vieira. Para ele, o segredo está na mentalidade adotada: ao enxergar o dinheiro como um meio para realizar sonhos, transformar vidas e criar um legado de propósito, ele deixa de ser um fardo e passa a ser um recurso estratégico. “Quando você assume o controle, gerencia suas finanças com sabedoria e abraça uma visão de abundância, o dinheiro se torna um multiplicador de oportunidades, trabalhando a seu favor para construir o futuro que deseja”, finaliza o Presidente da Febracis.

Sobre a Febracis

A Febracis é uma das maiores escolas de preparação para negócios da América Latina. Fundado em 1998 por Paulo Vieira, um dos principais mentores do Brasil, o grupo Febracis é composto por 20 empresas e aproximadamente 40 franquias espalhadas pelo Brasil, além de unidades em Orlando, Boston, Portugal e Angola. Com mais de 15 cursos diferentes voltados para negócios, vida profissional e emocional, a Febracis recebe cerca de 16 mil alunos por mês e já atendeu mais de 1 milhão de alunos e formou aproximadamente 35 mil coaches por meio de sua metodologia própria, o Coaching Integral Sistêmico (CIS).

