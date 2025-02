Abordagem integrativa potencializa procedimentos estéticos

Segundo o último ranking da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil é o país que mais realiza procedimentos estéticos cirúrgicos, totalizando mais de 2 milhões ao longo do ano de 2023. O país fica em segundo lugar na categoria de procedimentos não cirúrgicos, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Para o Dr. Aldo Grisi, médico especialista em saúde integrativa, a busca por um corpo harmonioso e saudável vai além da estética. “A medicina integrativa alia conhecimentos da nutrologia, endocrinologia e longevidade saudável a procedimentos estéticos menos invasivos, a fim de oferecer resultados que combinam beleza, saúde e bem-estar”.

Na perspectiva do especialista, estética e saúde caminham juntas: “Não adianta apenas buscar um corpo bonito se, por dentro, a saúde não está equilibrada”, observa.

Dr. Aldo Grisi destaca que a medicina integrativa enxerga o paciente como um todo, avaliando hábitos, rotina, níveis hormonais e nutrição para identificar as causas de questões como flacidez, acúmulo de gordura ou falta de definição muscular. “Muitas vezes, esses problemas não são apenas estéticos, mas reflexos de um metabolismo desregulado”.

Por isso, prossegue o médico, o tratamento integrado combina estratégias nutricionais, equilíbrio hormonal e procedimentos estéticos para resultados que vão além da aparência, promovendo qualidade de vida.

A tendência por procedimentos menos invasivos

De acordo com o último relatório da ISAPS, os procedimentos não cirúrgicos superam as cirurgias plásticas em número. “Isso reflete a busca por soluções eficazes, mas que não envolvam cortes, internações e longos períodos de recuperação”, comenta Dr. Aldo Grisi.

Para ele, técnicas como a harmonização glútea permanente e o LipoLift são exemplos de tratamentos que oferecem os resultados esperados com recuperação rápida e mínimos incômodos.

Procedimentos estéticos mais procurados

Quando questionado a respeito de quais são os procedimentos mais buscados para harmonização corporal, Dr. Aldo Grisi conta que as modalidades com maior procura são:

Harmonização glútea permanente: define e modela a região glútea de forma natural, sem cirurgia. “Com a técnica que desenvolvi, a paciente pode sentar logo após o procedimento e retomar atividades físicas em três dias”, destaca o médico;

LipoLift: reduz gordura localizada, melhora a flacidez e estimula a produção de colágeno, sem necessidade de drenagem ou malhas compressivas;

Harmonização corporal: esculpe o corpo de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada paciente.

Avaliação personalizada: o primeiro passo

Cada paciente tem necessidades e objetivos únicos, observa Dr. Aldo Grisi. Por isso, a avaliação inicial é fundamental: “Durante a consulta, é preciso investigar o histórico de saúde, rotina alimentar, prática de exercícios, qualidade do sono e níveis hormonais”, explica.

Segundo o especialista, também é necessário entender as expectativas do paciente para montar um plano personalizado. “Essa abordagem garante que os tratamentos sejam eficazes, seguros e alinhados às metas de cada um”, afirma.

Nutrição e estética: combinação potencializa resultados

Para Dr. Aldo Grisi, a nutrição desempenha um papel crucial na potencialização dos resultados estéticos. “O corpo responde ao que você dá a ele. Se o paciente quer um resultado impactante e duradouro, não adianta apenas fazer um procedimento estético e continuar com hábitos ruins”, ressalta.

Para exemplificar, o especialista observa que a reposição de colágeno pode ser otimizada com técnicas como o LipoLift, que estimula a produção de colágeno na pele, aliada a uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e minerais.

Procedimentos injetáveis, como bioestimuladores de colágeno, também se beneficiam de uma nutrição adequada. “Quando ajustamos a dieta para incluir aminoácidos, antioxidantes e ácidos graxos essenciais, a regeneração da pele e dos tecidos acontece de maneira mais eficiente”, explica o médico.

Resultados que vão além da estética

Para o Dr. Aldo Grisi, o maior objetivo da medicina integrativa é devolver autoestima e qualidade de vida aos pacientes. “Muitos indivíduos chegam inseguros, sem esperança, acreditando que não há solução para suas queixas. Meu papel é mostrar que, com um protocolo bem estruturado, resultados naturais e duradouros são possíveis”, afirma.

“A combinação de ciência, tecnologia e um olhar atento para cada paciente garante que o paciente se sinta bem não apenas por fora, mas também por dentro”, afirma.

Sobre o Dr. Aldo Grisi

O Dr. Aldo Grisi é formado em Medicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e possui pós-graduação em Endocrinologia pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (IPEMED) e Nutrologia pela ABRAN, Hospital Albert Einstein e pela Universidade de São Paulo (USP).

Dr. Aldo Grisi atua em Salvador (BA), Itabuna (BA), São Paulo (SP) e Maceió (AL) com tratamentos estéticos corporais nos membros inferiores de celulite, flacidez e procedimentos glúteos. Além disso, é especialista em tratamentos minimamente invasivos e nutrologia, utilizando protocolos que combinam estética, saúde e longevidade com uma abordagem baseada em evidências científicas, com foco no bem-estar físico e emocional dos pacientes.

Para mais informações, basta acessar: https://aldogrisi.com.br/