A análise da profundidade de liquidez da Bitget destaca sua vantagem competitiva na operação de criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa de Web3, colaborou com a CryptoRank para realizar uma análise comparativa detalhada da profundidade de liquidez entre as cinco maiores bolsas de criptomoedas centralizadas (CEXs) do mundo: Binance, Bitget, Bybit, MEXC e OKX. A pesquisa fornece insights valiosos sobre a capacidade de cada plataforma de processar grandes ordens de mercado com impacto mínimo nos preços, um fator essencial para traders que buscam uma execução eficiente das operações.

As principais conclusões do relatório destacam a liquidez dos mercadosàvista e de futuros. A Bitget garantiu a segunda posição entre as cinco principais bolsas globais, mostrando uma profundidade de liquidez substancial nos principais pares de negociação, como BTC/USDT e ETH/USDT. Isso coloca a Bitget como uma opção competitiva para traders que buscam uma execução eficiente de operações em mercados de alto volume.

No mercado de futuros, a Bitget ficou em quarto lugar, com forte liquidez nos pares mais relevantes, refletindo seu crescimento e sua capacidade no setor de operação de derivativos.

A análise avaliou a profundidade de liquidez em uma faixa de preço de aproximadamente 2% em relação ao preço médio de mercado, uma métrica essencial para avaliar a capacidade de uma bolsa de processar grandes ordens de mercado com mínimo deslizamento. O desempenho da Bitget nesta área destaca seu compromisso em manter um ambiente de operação líquido e estável para seus usuários.

O estudo revela variações significativas na profundidade da liquidez entre as principais bolsas de criptomoedas centralizadas, tanto nos mercadosàvista e futuros. O domínio da Binance no mercadoàvista e a liderança da MEXC no mercado futuro destacam os diversos pontos fortes dessas plataformas. O forte desempenho da Bitget em ambos os mercados se alinha com o desempenho da bolsa no mercado, o que a tornou a CEX de crescimento mais rápido entre as 10 principais. Esses insights ajudam os investidores a selecionar a bolsa mais adequada para suas atividades de operação, considerando fatores como profundidade de liquidez e foco de mercado.

Recentemente, a Forbes listou a Bitget como uma das bolsas de criptomoedas mais confiáveis do mundo. Em 2024, a Bitget expandiu sua base de usuários em 400%, passando de 20 milhões em janeiro para 100 milhões em dezembro. As operaçõesàvista aumentaram de US$ 160 bilhões no primeiro trimestre para US$ 600 bilhões no quarto trimestre; os volumes diários dobraram para US$ 20 bilhões. As atualizações em ritmo acelerado e o desempenho superior entre as CEXs colocaram a Bitget entre as três principais bolsas de operação de derivativos, ao mesmo tempo em que reforçaram seu posicionamento entre as cinco principais bolsasàvista. Mantendo o ritmo, a Bitget continua expandindo suas ofertas e melhorando os recursos da plataforma, mantendo alta liquidez para oferecer suporte a operações perfeitas para sua vasta base de usuários.

Para mais informações, acesse o relatório CryptoRank aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad78461a-18f9-42bb-8720-fab1af7d2f47

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001049830)