Digital Prosperity premia os ganhadores anunciados na 4a Assembleia Geral da Organização de Cooperação Digital

A Organização de Cooperação Digital (DCO), a primeira organização intergovernamental internacional independente do mundo com foco na aceleração do crescimento de uma economia digital inclusiva e sustentável, revelou os ganhadores do prêmio Digital Prosperity Awards em uma cerimônia realizada no jantar de gala da sua 4a Assembleia Geral, oferecido pelo Reino Hachemita da Jordânia, no Mar Morto.

Digital Prosperity Awards winners announced at 4th General Assembly of the Digital Cooperation Organization (Photo: AETOSWire)

Com a presença de delegações de alto nível dos 16 estados-membros do DCO, além de observadores, parceiros e convidados ilustres, os prêmios reconhecem iniciativas excepcionais na adoção de melhores práticas, políticas e estratégias para acelerar a transformação digital em seus respectivos países. O objetivo é acelerar o progresso econômico digital e estabelecer as bases para uma cooperação construtiva, cultivando a visão e a aspiração compartilhadas entre todas as partes interessadas envolvidas. A cerimônia do Digital Prosperity Awards deste ano contou com o patrocínio da Elm.

As contribuições globais que capacitam governos, empresas e comunidades a colaborarem e acelerar o avanço econômico digital são celebradas nos seguintes pilares: Inovação Digital, Transformação Digital e Empoderamento da Sociedade.

Um total de sete vencedores foram reconhecidos em 2025, representando o setor público, o setor privado e a sociedade civil. No pilar Inovação Digital, o Ynmo, da Arábia Saudita, venceu a categoria Soluções de Tecnologia Disruptiva. O pilar Transformação Digital teve dois vencedores: Tuwaiq Academy, da Arábia Saudita, venceu na categoria Cooperação, e o Ministério de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, também da Arábia Saudita, na categoria de Tomada de Decisão. No pilar Empoderamento da Sociedade, o Instituto Nacional de Inovação e Tecnologia Avançada, do Marrocos, e a NeuroTech, da Jordânia, venceram na categoria Meio Ambiente e a Motto Vest Trading Pvt, do Paquistão, venceu na categoria Ética.

Além disso, foram anunciados dois vencedores de prêmios importantes: um ganhador do prêmio DCO Member para Prosperidade Digital para Todos e um vencedor internacional também para Prosperidade Digital para Todos.

O vencedor do principal prêmio entre os estados-membros do DCO foi a NeuroTech, da Jordânia, enquanto o vencedor do prêmio internacional foi a SPARK dos Países Baixos. Os dois principais vencedores receberam um prêmio de US$ 200.000 cada.

Sua Excelência, o Ministro da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia e Presidente da Organização de Cooperação Digital (DCO), o engenheiro Sami Smeirat, disse: “O Prêmio de Prosperidade Digital é um marco significativo na trajetória da transformação digital global, demonstrando o compromisso dos Estados-membros em adotar as melhores práticas e políticas para promover uma economia digital inclusiva”.

Smeirat acrescentou: “Nós, na Jordânia, temos orgulho de fazer parte desses esforços internacionais cujo objetivo é permitir a prosperidade digital para todos, especialmente diante dos desafios globais que exigem cooperação internacional para alcançar o avanço tecnológico e a inclusão digital”.

Sua Excelência afirmou que “a Jordânia acredita que a transformação digital não é apenas uma opção, mas uma necessidade para se alcançar o desenvolvimento sustentável e criar novas oportunidades de emprego para os jovens, aprimorando nossa habilidade em lidar com os desafios econômicos e sociais”.

Deemah AlYahya, secretária-geral do DCO, disse: “Desejo parabenizar os vencedores do prestigiado DCO Digital Prosperity Awards por suas realizações extraordinárias. Este é apenas o começo, e os prêmios serão uma ajuda valiosa para os projetos vencedoresàmedida que buscam seus empreendimentos futuros. Agradeço também aos nossos juízes por suas contribuições fundamentais para tornar os prêmios uma realidade. Encorajo inovadores dedicadosàmelhoria de vidas eàampliação de oportunidades na economia digital, tanto nos estados-membros quanto globalmente, a participarem de nossos próximos prêmios.”

Ela acrescentou: “O Digital Prosperity Awards incorpora o poder da inovação para criar um futuro digital mais inclusivo. Por meio desses prêmios, celebramos aqueles que não estão apenas promovendo o avanço da tecnologia, mas a utilizam para estimular o crescimento econômico e diminuir a exclusão digital, assegurando que o progresso digital traga oportunidades reais para todos”.

O prêmio Digital Prosperity Awards do DCO procura reconhecer iniciativas excepcionais na adoção de melhores práticas, políticas e estratégias para acelerar a transformação digital em seus respectivos países. O objetivo é acelerar o avanço econômico digital e estabelecer as bases para uma cooperação construtiva, cultivando visão e aspirações compartilhadas entre todas as partes interessadas.

