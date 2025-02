Alter Domus divulga whitepaper sobre Alpha Operacional em Investimentos Alternativos - Relatório destaca a crescente mudança do setor em direção a soluções integradas de administração de fundos

A Alter Domus, líder no fornecimento de serviços tecnológicos de administração de fundos, dívida privada e serviços corporativos para gestores de investimentos alternativos, anunciou hoje o lançamento de seu mais recente whitepaper, “Altered States: Bundled Solutions Drive Operational Alpha for Alternative Investment Firms” (“Estados alterados: soluções agrupadas geram alfa operacional para empresas de investimento alternativo”). O relatório explora como os gestores de investimentos alternativos estão evoluindo seus modelos operacionais para aumentar a eficiência, a escalabilidade e a conformidade.

Para obter uma visão mais profunda do cenário em transformação, a Alter Domus encomendouàMcKinsey & Co. uma pesquisa com 192 profissionais que usa serviços de Consultor Financeiro (FA) e/ou Gestão de capital de dívida (DCM) na América do Norte, Europa e APAC, garantindo uma análise abrangente e orientada por dados das tendências emergentes. As descobertas, combinadas com uma profunda sessão de perguntas e respostas com o diretor de operações da Alter Domus, Michael Janiszewski, lançam luz sobre os principais fatores que os GPs consideram ao terceirizar funções operacionais e como as empresas podem se posicionar para o sucesso a longo prazo.

“Os gestores de investimentos alternativos estão repensando a forma como conduzem suas operações, pois os investidores exigem mais transparência, acesso mais rápido às informações e melhores relatórios”, disse Michael Janiszewski, diretor de operações da Alter Domus. “Com as crescentes pressões regulatórias e o aumento dos custos, não é de surpreender que mais GPs estejam se voltando para soluções agrupadas. Investimos muito para atender a essa necessidade porque grandes parcerias fazem toda a diferença. Ao oferecer serviços integrados, ajudamos os gerentes a simplificar suas operações para que possam se concentrar no que fazem de melhor: agregar valor aos seus investidores.”

À medida que as empresas de investimento alternativo navegam em um cenário operacional cada vez mais complexo ( caracterizado por pressões regulatórias, rápidos avanços tecnológicos e aumento das expectativas dos investidores), o whitepaper revela uma clara preferência do setor por soluções terceirizadas e abrangentes em vez de abordagens internas e fragmentadas.

Principais conclusões do whitepaper:

Desafios no escalonamento de operações: Os administradores de fundos enfrentam dificuldades crescentes para manter operações internas, incluindo aquisição de talentos, integração tecnológica e conformidade jurisdicional.

Os administradores de fundos enfrentam dificuldades crescentes para manter operações internas, incluindo aquisição de talentos, integração tecnológica e conformidade jurisdicional. Demanda por transparência impulsionada pelos investidores: Como os investidores institucionais exigem relatórios mais rigorosos e recursos de gerenciamento de risco, os gestores de fundos estão reavaliando suas estratégias operacionais para atender a essas necessidades.

Como os investidores institucionais exigem relatórios mais rigorosos e recursos de gerenciamento de risco, os gestores de fundos estão reavaliando suas estratégias operacionais para atender a essas necessidades. A função dos administradores de fundos: O relatório ressalta a importância cada vez maior de escolher o parceiro certo para a administração de fundos, que possa oferecer experiência em todas as classes de ativos, jurisdições regulatórias e veículos de investimento em evolução.

Acesse o whitepaper completo aqui.

Sobre a Alter Domus

A Alter Domus é uma das principais fornecedoras de serviços de administração de fundos, dívida privada e serviços corporativos habilitados por tecnologia para o setor de investimentos alternativos, com mais de 5.500 funcionários em 39 escritórios em todo o mundo. Dedicada exclusivamente a alternativas, a Alter Domus oferece serviços de administração de fundos, serviços corporativos, serviços de depositário, administração de capital, preços de transferência, domiciliação, serviços de empresa de gestão, administração de empréstimos, serviços de agência, liquidação comercial e serviços de gestor de CLO.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250219824517/pt/

Peregrine Communications

alterdomus@peregrinecommunications.com