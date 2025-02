Empresária lança rede focada em mobilidade internacional

A mobilidade internacional tem se tornado uma necessidade crescente para profissionais, empresas e famílias que buscam oportunidades fora de seus países de origem. No entanto, os processos imigratórios ainda representam um grande desafio devido à complexidade burocrática, às constantes mudanças nas legislações e à necessidade de um planejamento jurídico preciso. Segundo especialistas da área, a assessoria qualificada é essencial para garantir um processo mais seguro e eficiente.



Foi sentindo essa necessidade que a empresária e advogada Andreza Dalla Costa, especialista em Direito Internacional das Imigrações pela PUC Minas, fundou o Acesso Europa, uma rede de suporte jurídico com atuação em mais de 20 países. O objetivo da iniciativa é oferecer serviços centralizados para facilitar todas as etapas do processo imigratório, reduzindo a burocracia e proporcionando maior segurança e transparência aos clientes.

A rede internacional



Presente em países como Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha e Luxemburgo, o Acesso Europa propõe um sistema integrado para otimizar o acesso a serviços jurídicos especializados no campo do direito imigratório. A estrutura da rede permite que os clientes obtenham soluções completas sem a necessidade de recorrer a múltiplos profissionais ou escritórios.



“No Acesso Europa, o cliente não precisa se preocupar em buscar diferentes empresas ou profissionais para resolver suas questões imigratórias. Todas as soluções jurídicas estão integradas em um único lugar. A missão da rede é reduzir a burocracia e permitir um planejamento imigratório mais ágil e transparente, desde a fase inicial até a conclusão do processo”, afirma Andreza Dalla Costa.



Com parcerias estabelecidas com advogados internacionais, a rede consegue atender clientes de diversas nacionalidades, oferecendo suporte desde a orientação inicial até a finalização do processo imigratório.



Principais serviços oferecidos



De acordo com a empreendedora, entre os serviços mais procurados estão o visto EB-1 A, o processo EB-2 NIW e o reconhecimento da cidadania italiana.



Visto EB-1 A



A empreendedora explica que “O visto EB-1 A é uma das formas mais rápidas e prestigiadas de obter o Green Card nos Estados Unidos. Este visto destina-se a indivíduos com habilidades extraordinárias, como cientistas, artistas, pesquisadores e empresários de renome, que podem alcançar a residência permanente nos EUA sem a necessidade de uma oferta de trabalho prévia”.



O Acesso Europa acompanha todas as fases do processo, desde a comprovação das realizações profissionais até a aplicação para o Green Card. Recentemente, a equipe auxiliou em um caso de EB-1 A que resultou na aprovação do formulário I-140 em apenas 15 dias.



Processo EB-2 NIW



“Para aqueles que possuem habilidades notáveis em áreas como saúde, tecnologia, pesquisa e negócios, o EB-2 NIW (National Interest Waiver) representa uma alternativa extremamente vantajosa, pois também dispensa a necessidade de uma oferta de trabalho, com base na contribuição excepcional do profissional para os Estados Unidos”, detalha a empresária.



A rede auxilia profissionais altamente qualificados a conquistarem o Green Card de forma eficiente, agilizando os trâmites necessários para a aprovação do pedido.



Reconhecimento de Cidadania Italiana



O reconhecimento da cidadania italiana também está entre os serviços mais requisitados pela rede. Segundo a Embaixada Italiana, o Brasil possui cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, tornando essa uma opção atrativa para aqueles que desejam se estabelecer na União Europeia.



A rede oferece suporte tanto pela via administrativa, destinada a quem planeja residir na Itália de forma definitiva, quanto pela via judicial, que permite um processo mais rápido e econômico para quem mora no Brasil. Segundo Andreza Dalla Costa, a via judicial tem como vantagem a possibilidade de até 21 familiares serem incluídos no processo, o que reduz consideravelmente os custos.



O impacto da mobilidade internacional



Com a globalização e o aumento das oportunidades internacionais, o suporte de uma equipe de especialistas torna-se essencial para uma transição segura e bem planejada. “O Acesso Europa ajuda seus clientes a enfrentar os desafios imigratórios, seja para viver, trabalhar ou expandir seus negócios em outros países, fornecendo soluções personalizadas e específicas para cada caso”, conclui a empresária.



Contato

Andreza Dalla Costa

Instagram: @acessoeuropa.imigra

Site: redeacessoeuropa.com

Telefone: (45) 99119-1995

Email: acessoeuropa.adv@gmail.com

Website: https://redeacessoeuropa.com/