Board revela novos produtos de previsão e sinais: revolucionando o planejamento de negócios com IA e inteligência econômica

A Board, a principal plataforma de planejamento empresarial, está transformando a maneira como as empresas se antecipam e se adaptam às mudanças econômicas com o anúncio de hoje do Board Foresight e do Board Signals. Essas soluções de ponta, desenvolvidas como resultado da recente aquisição da Prevedere pela Board, capacitam as empresas com indicadores econômicos em tempo real, análises preditivas e a experiência dos economistas internos da Board – tudo com o apoio do acesso exclusivo a mais de 5 milhões de conjuntos de dados globais.

Esse lançamento marca um grande avanço na concretização da visão de produto da Board. Ao aproveitar o poder da inteligência macroeconômica, a Board Enterprise Planning Platform agora permite recursos de planejamento mais abrangentes, colaborativos e contínuos do que nunca. O Board Foresight e o Board Signals oferecem aos líderes empresariais a capacidade de olhar além dos dados históricos internos, fazer previsões com maior precisão, planejar cenários com mais agilidade e tomar decisões estratégicas com confiança em um mundo cada vez mais volátil.

Board Foresight: planejamento contínuo com dados externos, IA e análise preditiva

O Board Foresight leva a previsão de negócios para o próximo nível, liberando o poder dos dados externos com indicadores econômicos selecionados por especialistas, um mecanismo de correlação avançado e análise preditiva. Com atualizações em tempo real de milhões de fontes externas, o Board Foresight permite que as empresas antecipem as mudanças do mercado, alinhem as estratégias de negócios e conduzam o planejamento contínuo.

Principais benefícios do Board Foresight:

Indicadores selecionados por especialistas: obtenha uma lista dos fatores externos com maior probabilidade de afetar seu setor.

obtenha uma lista dos fatores externos com maior probabilidade de afetar seu setor. Poderoso mecanismo de correlação: conecte-se aos seus próprios dados internos de séries temporais e o Foresight executará milhões de modelos para identificar os fatores de desempenho mais relevantes.

conecte-se aos seus próprios dados internos de séries temporais e o Foresight executará milhões de modelos para identificar os fatores de desempenho mais relevantes. Resultados explicados por IA: obtenha uma compreensão completa dos fatores externos que afetam seus negócios, com explicação e interpretação claras fornecidas por meio de IA generativa.

obtenha uma compreensão completa dos fatores externos que afetam seus negócios, com explicação e interpretação claras fornecidas por meio de IA generativa. Previsão preditiva para apoiar o planejamento contínuo: faça previsões com maior precisão e transforme o planejamento contínuo em uma vantagem competitiva.

Saiba mais em https://www.board.com/en/product/foresight.

Board Signals: tome decisões estratégicas mais inteligentes com dados externos selecionados por especialistas

O Board Signals fornece aos responsáveis pela tomada de decisões indicadores econômicos específicos do setor em tempo real para ajudá-los a navegar pela volatilidade do mercado com confiança. Projetado para planejadores estratégicos, diretores executivos e membros do conselho, o Board Signals oferece inteligência clara e acionável para conduzir decisões de negócios mais inteligentes e está disponível hoje.

Principais benefícios do Board Signals:

Inteligência econômica específica do setor: obtenha indicadores selecionados por especialistas e adaptados ao seu setor, monitorados e atualizados regularmente pelos economistas internos da Board.

obtenha indicadores selecionados por especialistas e adaptados ao seu setor, monitorados e atualizados regularmente pelos economistas internos da Board. Alertas inteligentes sobre a volatilidade do mercado: receba alertas em tempo real sobre os ventos contrários e favoráveis que afetam seus negócios, para que você possa reagir de forma ágil e aproveitar as oportunidades e reduzir os riscos.

receba alertas em tempo real sobre os ventos contrários e favoráveis que afetam seus negócios, para que você possa reagir de forma ágil e aproveitar as oportunidades e reduzir os riscos. Relatórios de indicadores e pontuação de perspectivas do setor: visualize as condições econômicas com relatórios intuitivos e pontuação para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Saiba mais em https://www.board.com/en/product/signals.

Um avanço inovador no planejamento empresarial

David Marmer, vice-presidente sênior de Produto da Board, destacou a importância dessas novas soluções:

“A introdução do Board Foresight e do Board Signals marca um novo começo para o planejamento empresarial. Por muito tempo, as empresas dependeram exclusivamente de dados históricos internos, ignorando fatores externos essenciais que determinam o sucesso ou o fracasso. Com o poder de mais de 5 milhões de conjuntos de dados, análises impulsionadas por IA e inteligência econômica especializada, nossos clientes agora podem planejar continuamente o futuro com mais confiança e precisão. Essas inovações refletem o compromisso da Board em fornecer as ferramentas necessárias para que nossos clientes se mantenhamàfrente”.

As marcas visionárias estão liderando o caminho

Empresas líderes já estão aproveitando o Board Signals e o Board Foresight para aprimorar a tomada de decisões. Milwaukee Tool, Whataburger e Kraft Heinz estão entre os primeiros a adotar essas soluções, utilizando-as para enfrentar a volatilidade econômica, otimizar estoques e impulsionar o crescimento estratégico.

“Isso foi um divisor de águas para a Whataburger”, afirma Pete Valadez, diretor sênior de Planejamento e Análise Financeira da Whataburger. “Ao incorporar dados externos e análises preditivas ao nosso processo de previsão, conseguimos melhorar drasticamente a precisão e evitar expectativas não atendidas. Os alertas em tempo real e a natureza colaborativa da solução permitiram que toda a nossa equipe tomasse decisões baseadas em dados com confiança”.

Disponibilidade geral

O Board Signals e o Board Foresight estão agora disponíveis globalmente.

Sobre a Board

A Board Enterprise Planning Platform impulsiona o planejamento financeiro e operacional de mais de 2.000 organizações em todas as partes do mundo. Líderes do setor confiam na Board para transformar dados complexos em melhores decisões, com IA, análises e soluções personalizadas para desafios de nível empresarial. Marcas globais, incluindo H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC, utilizam a Board para aprimorar fluxos de trabalho e fortalecer sua vantagem competitiva. Fundada em 1994, e agora com 25 escritórios pelo mundo afora, a Board é reconhecida por analistas líderes, incluindo Gartner, IDC e BARC.

Para informações adicionais, visite www.board.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250219432145/pt/

Jennie Olean

Jolean@board.com