Organização de Cooperação Digital conclui 4a Assembleia Geral com Aprovação da Agenda 2025-2028 para Promoção da Maturidade Digital

A Organização de Cooperação Digital (DCO), uma organização mundial multilateral comprometida em permitir a prosperidade digital para todos, ao acelerar o crescimento inclusivo da economia digital, concluiu sua quarta Assembleia Geral anual na Jordânia em 19de fevereiro de 2025, lançando novas iniciativas de cooperação digital destinadas a reduzir a divisão digital mundial e aprovando a Agenda 2025-2028 da DCO, que irá promover a maturidade digital em todos os Estados-Membros.

Na Declaração da Assembleia Geral, os 16 Estados-Membros da DCO reafirmaram seu compromisso em formar uma economia digital inclusiva, centrada no ser humano e sustentável. Também acolheram com satisfação a decisão de ampliar a filiaçãoàDCO ao estabelecer o mecanismo de Membro Associado e a implementação bem-sucedida da iniciativa WE-Elevate.

Os Estados-Membros da DCO também aprovaram as seguintes iniciativas transfronteiriças: o Padrão de Excelência em Empreendedorismo e Inovação da DCO, o Mecanismo de Interoperabilidade da DCO para Fluxos de Dados Transfronteiriços, as Cláusulas Contratuais Modelo da DCO, o Avaliador de Ética da IA, o Kit de Ferramentas de Preparação para a IA, a Estrutura para Fortalecimento das Agendas Nacionais no CombateàDesinformação Online, o estabelecimento de um Comitê Ministerial presidido pelo Kuwait e a Estrutura de Gestão de Resíduos Eletrônicos.

Elas têm por base iniciativas bem-sucedidas aprovadas no Fórum Internacional de Cooperação Digital (IDCF) inaugural realizado paralelamenteàAssembleia, incluindo a Estrutura para Gestão Transfronteiriça de Resíduos Eletrônicos, a Ferramenta de Política de Governança de IA Responsável e o Kit de Ferramentas de Preparação para IA.

Os Estados-Membros também adotaram a Lei Modelo de Startups da DCO, os Princípios de Privacidade de Dados da DCO, os Princípios da DCO para IA Ética, a Intenção da DCO sobre Espaço Digital Seguro para Crianças e a Intenção da DCO sobre Proteção da Propriedade Intelectual (PI) Digital.

À margem da Assembleia, Memorandos de Entendimento foram assinados entre a DCO e a Mohammed Bin Salman Foundation (MISK), HP Inc., a Agência para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, e entre o Sultanato de Omã e a 500 Global. Além disto, uma Declaração de Intenções foi assinada entre a DCO e o Escritório de Nações Unidas para Cooperação Sul-Sul (UNOSSC).

Além disto, a Agenda de quatro anos 2025-2028 foi aprovada, a qual oferece uma clara direção para iniciativas que impulsionam o crescimento transformador, garantindo que estamos preparados para ter sucesso coletivo através do poder de ações multilaterais em um mundo cada vez mais interconectado e impulsionado pela tecnologia.

A República Islâmica do Paquistão também foi aprovada para a Presidência do Conselho da DCO para 2026. Além disto, o conselho anunciou a composição do Comitê Executivo de 2025, que será presidido pela Arábia Saudita e irá incluir os seguintes Estados-Membros: o Reino Hachemita da Jordânia, o Estado do Kuwait, a República Islâmica do Paquistão, a República de Chipre, o Reino do Marrocos e o Sultanato de Omã.

O Ministro da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia e Presidente do Conselho da Organização para a Cooperação Digital (DCO), Sua Excelência o Engenheiro Sami Smeirat, declarou que é uma grande honra para a Jordânia receber a 4ª Assembleia Geral da Organização de Cooperação Digital, a qual representa um marco significativo no avanço da cooperação digital entre os estados-membros. Ele enfatizou que, mediante a presidência da Jordânia na organização em 2024, o país demonstrou sua capacidade de liderar esforços mundiais para formar uma economia digital inclusiva e sustentável, centrada no ser humano e que atenda a todos, sem exceção.

Smeirat acrescentou: "Ao longo deste ano, lançamos iniciativas ambiciosas, intensificamos parcerias público-privadas e estabelecemos bases sólidas para capacitar jovens e mulheres no setor de tecnologia.

"Hoje, ao entregarmos a presidência a nossos irmãos no Estado do Kuwait, reafirmamos o compromisso da Jordânia em permanecer um parceiro ativo na obtenção das metas da organização. Estamos na expectativa de continuar nossos esforços conjuntos para concretizar nossa visão compartilhada: um mundo digital marcado pela prosperidade e justiça para todos."

Deemah AlYahya, Secretário-Geral da DCO, disse: "Em nome do Secretariado da DCO, estendo nossa apreciação ao Reino Hachemita da Jordânia e nossa mais profunda gratidão a Sua Excelência Sami Smeirat e ao Conselho dos Estados-Membros, por sua orientação e apoio inabalável oferecidos ao longo do ano.

"A Assembleia Geral marcou quatro anos de progresso para a DCO, demonstrando nosso compromisso em unir governos, o setor privado e a sociedade civil para discutir o estado da economia digital, bem como os desafios compartilhados para atingir uma prosperidade digital mundial inclusiva e sustentável."

O Secretário-Geral destacou as futuras ambições da DCO, acrescentando: "Embora tenhamos conquistado muito nos últimos quatro anos, ainda há um trabalho importante pela frente para impulsionar o crescimento econômico digital para todos. Nossa Agenda 2025-2028 marca o início de uma nova era digital para a DCO. A cooperação mundial será essencial para obter o desenvolvimento inclusivo e sustentável, que beneficia mais de 800 milhões de pessoas em nossos 16 Estados-Membros e molda um futuro melhor para as futuras gerações.

Presidida por Sua Excelência, Sami Smeirat, Presidente do Conselho da DCO para Cooperação Digital e Ministro da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia, a Assembleia Geral presenciou a transferência da presidência do Conselho da DCO para 2025 da Jordânia ao Estado do Kuwait, onde a próxima Assembleia Geral da DCO irá ocorrer em fevereiro de 2026. A 5a Assembleia Geral irá discutir o impacto de iniciativas conjuntas em linha com a Agenda de 4 anos 2025-2028.

Omar Saud Al-Omar, Ministro de Estado para Assuntos de Comunicação do Kuwait, disse: "O Estado do Kuwait está honrado por ter sido eleito para a Presidência da DCO. Esperamos continuar desenvolvendo nossas contribuições, incluindo orientar esforços para combater a desinformação online ao presidir um Comitê Ministerial que irá supervisionar a implementação da Estrutura para Fortalecimento das Agendas Nacionais no CombateàDesinformação Online.

"Nossa Presidência chega em um momento crucial para a DCO, com a Agenda 2025-2028 definindo um plano para os próximos quatro anos. Estamos prontos para compartilhar nossa experiências, a fim de que todos os países tenham uma oportunidade de prosperar na economia digital. O Kuwait também afirma seu compromisso em respaldar a transformação digital ao adotar iniciativas e projetos que aperfeiçoem a economia digital, estimulem a inovação e o empreendedorismo digital, contribuindo assim para capacitar sociedades e obter o desenvolvimento sustentável baseado em tecnologia."

