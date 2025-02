Pesquisa inédita busca avaliar uso do marketing na indústria

Grande parte das empresas brasileiras já se deu conta de que o investimento em marketing é fundamental. Quem não aparece, tem menos chances de ser lembrado pelo seu público e vende menos. Mas, atualmente, não existem dados disponíveis sobre as estratégias aplicadas em marketing digital pela indústria, que é um dos principais setores da economia brasileira. Porém, uma pesquisa inédita começou a ser aplicada para conhecer o cenário do segmento. O estudo é coordenado pela Abraind, agência especializada em marketing digital para indústrias, e tem o apoio da PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas (CRM) e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, os dados da pesquisa vão formar um panorama sobre o segmento industrial. “A gente não tem nenhuma fonte de pesquisa que se aprofunde no segmento industrial. Temos dados soltos, de diferentes entidades, mas queremos uma fonte mais completa. Sentimos a necessidade disso. Por isso, a PipeRun é parceira do estudo”, explica.

A CEO da Abraind, Karine Sabino, afirma que o levantamento vai ajudar todo ecossistema industrial a tomar melhores decisões. “Com o estudo, vamos gerar uma fonte de benchmarking. Vamos buscar entender como as equipes de marketing e do comercial do setor são formadas, que tipo de tecnologia para esses departamentos são importantes, quais investimentos são relevantes, entre outras”, diz.

O formulário da pesquisa é composto de cerca de 40 perguntas sobre marketing e vendas. O levantamento começou a ser aplicado no dia 13 de janeiro e as perguntas podem ser respondidas até o dia 24 de fevereiro. A pesquisa está disponível no link abaixo, sendo destinada a profissionais de marketing ou que atuam no setor comercial de indústrias de qualquer porte.

Os profissionais que responderem o questionário, terão acesso antecipado aos resultados do estudo. A pesquisa está disponível aqui.

Sobre as empresas

Abraind - A Abraind é uma agência de marketing e vendas especializada no ecossistema industrial. Atuante no mercado desde 2008, a agência é especializada em Inbound Marketing e na estruturação comercial de seus clientes. Com a missão de ser estratégica, ágil e dinâmica, a Abraind traz ao mercado industrial soluções tecnológicas para acelerar o crescimento comercial da indústria nacional. Hoje, a agência possui mais de 120 projetos gerenciados em todo o Brasil e ainda em seis outros países.



PipeRun – A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

Website: https://crmpiperun.com/