Empresas: consultoria ajuda a garantir segurança jurídica

O mercado de consultoria jurídica está em plena ascensão no Brasil, impulsionado por novas legislações, avanços tecnológicos e demandas empresariais cada vez mais complexas. Exemplo disso, 65% dos líderes creem que as novas regras da reforma tributária afetarão diretamente os seus negócios, conforme a Sondagem Omie das Pequenas Empresas, realizada pela Omie.

De acordo com os dados, compartilhados pela CNN Brasil, a reforma tributária promete impactar negócios de diversos segmentos e tamanhos, entre eles as Pequenas e Microempresas (PMEs). A reforma tem previsão de implementação total em 2033, mas o chamado “período de transição” compreende os meses de janeiro a dezembro de 2026.

Nessa conjuntura, para o Dr. Otavio Augusto Favretto, especialista em consultoria jurídica, a consultoria tornou-se essencial para garantir a segurança jurídica e o crescimento dos negócios, adaptando-se às mudanças do mercado e oferecendo soluções estratégicas.

“A consultoria jurídica deixou de ser um serviço pontual e passou a integrar o modelo de negócio de muitas empresas. Hoje, não basta resolver questões isoladas. É preciso ter uma visão macro do segmento em que o negócio está inserido, independentemente do seu tamanho ou localização”, afirma Favretto. “Essa abordagem ajuda as empresas a se tornarem mais competitivas e a reduzirem riscos, garantindo conformidade com as legislações vigentes”, explica.

Além disso, para o especialista, os consultores jurídicos precisam desenvolver habilidades que vão além do conhecimento técnico: “Eles devem ajudar os clientes a construir uma visão estratégica do negócio, respeitando as leis e oferecendo soluções personalizadas”.

Tendências para 2025

Na visão de Favretto, o ano de 2025 deve trazer mudanças significativas para o setor de consultoria jurídica. Entre as principais tendências, destacam-se:

Crescimento do compliance: a criação de uma cultura empresarial baseada em manuais, códigos de conduta e regramentos internos será essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos negócios e colaboradores;

Adaptação à reforma tributária: com a nova legislação tributária, as empresas precisarão reestruturar seus processos internos. Assim, os consultores devem estar preparados para orientar os empreendedores sobre as mudanças necessárias;

IA (Inteligência Artificial): o uso de IA será cada vez mais comum, tanto na comunicação entre clientes e consultores quanto na resolução de demandas diárias, como a confecção de documentos e a análise de dados.

Importância da consultoria jurídica

Para os negócios, a consultoria jurídica é fundamental para garantir segurança e crescimento, diz Favretto. “Ela ajuda a mensurar riscos, proteger o patrimônio e orientar o empreendedor sobre o melhor rumo a seguir. Além disso, a consultoria deve ser ‘artesanal’, ou seja, adaptada às peculiaridades de cada negócio”, explica.

Já para os advogados, prossegue, a consultoria representa uma oportunidade de auferir receita recorrente e construir uma carreira sólida. “Ela permite previsibilidade financeira e a criação de networking estratégico, além de reduzir a dependência da atuação judicial”, ressalta o advogado especializado em consultoria jurídica para negócios.

Tecnologias em alta

Na visão de Favretto, a IA será uma das principais aliadas da consultoria jurídica em 2025. “Ela facilitará a comunicação, a análise de dados e a tomada de decisões, além de agilizar a confecção de documentos", afirma. Segundo o advogado, outra tendência é o uso de tecnologias que coletam e analisam dados, auxiliando na aplicação da legislação e na gestão de riscos.

Impacto da reforma tributária

Favretto observa que as mudanças tributárias previstas para 2025 exigirão uma reestruturação nas empresas. “Os consultores precisarão entender a nova legislação e orientar os empreendedores sobre as adaptações necessárias, especialmente em relação às novas alíquotas e seus impactos em cada segmento”, esclarece

Consultoria para pequenas e médias empresas

Favretto ressalta que a consultoria jurídica não é exclusiva para grandes corporações. “Pequenas e médias empresas são as que mais precisam desse serviço, pois estão mais expostas a riscos e volatilidades no mercado”, explica o especialista. Segundo apuração do Mapa de Empresas, relatório quadrimestral que analisa os dados de abertura de empresas no país, 97,5% das 1.456.958 empresas abertas no primeiro quadrimestre de 2024 foram Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (MPEs).

Para o especialista, o “segredo” é criar um produto de consultoria que gere receita mensal e previsível, além de fortalecer conexões estratégicas. “As tendências do mercado para 2025 demonstram que a consultoria jurídica será um pilar essencial para os negócios e para a evolução da carreira dos advogados”, afirma.

Sobre Otavio Augusto Favretto

Favretto é advogado especializado em consultoria jurídica para negócios desde 2017 e soma mais de trinta mil horas de consultoria. Além disso, seu escritório de advocacia possui mais de dezessete anos de experiência na área de negócios, atuando nos mais diversos setores como transporte, varejo, agronegócio, hospitais e indústria alimentícia, entre outros.

O especialista é sócio do Grupo Orn, empresa no ramo de investimento no mercado imobiliário com mais de R$ 50 milhões em VGV de projetos, autor do livro devocional “Café dos nobres” e oferece consultoria jurídica para as empresas. Ele também possui um produto digital para advogados que querem aprender a trabalhar como consultores jurídicos.

