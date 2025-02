Boomi revela gerenciamento abrangente de APIs para combater a proliferação de APIs e potencializar a IA de agentes

A Boomi™, a líder inteligente de conectividade e automação, revelou hoje sua solução abrangente de Gerenciamento de APIs (APIM), fornecendo APIM em escala de nuvem, juntamente com integração e automação com liderança no mercado, gerenciamento de dados e recursos de IA como parte da Boomi Enterprise Platform. A oferta de gerenciamento de API da Boomi é composta por uma combinação de ativos adquiridos recentemente do Cloud Software Group e APIIDA, o gerenciamento de API da Boomi permite que as empresas conquistem o caos de APIs, potencializem a IA de agentes e liberem seu potencial de negócios, transformando APIs em impulsionadores estratégicos de crescimento.

De acordo com a IDC, as empresas com aplicativos/serviços aprimorados GenAI em produção têm cerca de cinco vezes mais APIs do que as empresas que ainda não investiram significativamente em GenAI1. Sem o gerenciamento adequado, a "expansão de APIs" pode sobrecarregar as equipes, causar caos e oferecer riscos de segurança. À medida que as APIs alimentam a Era da IA ao permitir o acesso contínuo a dados, a integração de sistemas e a tomada de decisão autônoma, o Boomi API Management desempenha um papel fundamental no tratamento da expansão de APIs ao aperfeiçoar a capacidade de descoberta, a segurança e a escalabilidade, ajudando as empresas a desbloquearem o potencial transformador da IA, ao mesmo tempo em que se adaptam às personas e às necessidades dos usuários.

“As APIs se tornaram a base da inovação orientada por inteligência artificial, permitindo uma interação perfeita entre modelos de inteligência artificial, agentes e sistemas empresariais", disse Shari Lava, diretora sênior de Pesquisa, IA e Automação na IDC. "O gerenciamento eficiente de APIs não é mais uma opção - é indispensável que as empresas garantam segurança, escalabilidade e governança, ao mesmo tempo em que reduzem a complexidade e a proliferação de APIs. Sem uma estratégia APIM consolidada, as empresas correm o risco de perder o controle sobre suas iniciativas de inteligência artificial e perder todo o seu potencial transformador."

O Boomi API Management é uma solução flexível e abrangente que atende às gateways de API da Boomi e de terceiros. A oferta, alimentada por Agentes de IA da Boomi ajuda as empresas a preencherem lacunas de segurança, lidar com a proliferação de APIs e transformar investimentos em tecnologia em uma vantagem competitiva. Ao contrário das soluções pontuais de API Management, o Boomi API Management faz parte da Boomi Enterprise Platform, que reúne recursos líderes de mercado para integração e automação, gerenciamento de dados e gestão de inteligência artificial, fornecendo desempenho e valor comercial incomparáveis em uma única plataforma.

De acordo com Sebastiaan Kalshoven, CTO do De Volksbank, a "Boomi oferece às equipes de TI e gestão do De Volksbank transparência em todo o cenário de API de diferentes fornecedores de tempo de execução. Ele analisa todas as APIs e atribui uma pontuação de segurança e qualidade para fortalecer a governança da API, permitindo a implementação de diferentes portais de desenvolvimento para uso interno e externo. Ele reúne as partes interessadas técnicas e comerciais e fornece uma visão clara sobre o valor comercial alcançado".

Principais recursos do Boomi API Management

Fortalecer a governança para todas as APIs: transforme dados, aplicativos e ativos de IA em APIs seguras e escaláveis, que estimulam a inovação e protegem informações críticas. Unifique e governe APIs para eliminar APIs de sombra, melhorar a qualidade e a reutilização, além de habilitar fluxos de trabalho prontos para IA.

Escale infinitamente na nuvem: potencialize aplicativos de missão crítica e IA com escalabilidade elástica que oferece desempenho e confiabilidade superiores. Habilite a colaboração e velocidade perfeitas para atender às demandas de diversas personas e necessidades comerciais dinâmicas.

Conecte tudo em uma única plataforma: aumente o crescimento da receita e acelere os resultados ao conectar APIs, aplicativos, dados e inteligência artificial em uma única plataforma. Obtenha informações em tempo real e desbloqueie novas oportunidades com experiências orientadas por IA, eficiência aprimorada e custos mais baixos.

"APIs sustentam a economia digital global e desempenham um papel vital na Era da IA ??— gerenciá-las de forma efetiva é essencial para o sucesso", disse Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "O Boomi API Management libera todo o potencial das APIs, acelerando o crescimento e a transformação digital. A Boomi, ao combinar integração, automação e gerenciamento de dados líderes do setor, estabelece um novo padrão para o gerenciamento de API e inovação em inteligência artificial, auxiliando as empresas a atingirem resultados de negócios mais rapidamente."

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda empresas ao redor do mundo a automatizar e agilizar processos essenciais para a obtenção de resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que excede 23.000 empresas a nível mundial e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

