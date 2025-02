Command Cloud: Impulsionando fornecedores de materiais de construção com inovação e escalabilidade sem precedentes

BIRMINGHAM, Ala., Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder global em software e soluções para a construção civil, tem o orgulho de apresentar sua plataforma de última geração Command Cloud, projetada para impulsionar a excelência operacional e facilitar a tomada de decisões orientada por dados e assistida por IA no mercado brasileiro. Com um ecossistema completo de soluções de software e hardware conectados, Command Cloud oferece uma plataforma única em nuvem para gerenciar todos os processos empresariais, desde a gestão de inventário até as operações administrativas e financeiras, para todos os materiais utilizados na construção civil.

Command Cloud aproveita ao máximo os benefícios de uma arquitetura nativa em nuvem, garantindo escalabilidade, resiliência, alcance global e eficiência excepcional no uso de recursos. Diferente dos bancos de dados tradicionais, as soluções do Command Cloud, impulsionadas por tecnologia NoSQL, se expandem automaticamente para lidar com picos de demanda e oferecer uma experiência de usuário consistente e segura. Com alta disponibilidade e máxima resiliência, o Command Cloud foi projetado para suportar e se recuperar rapidamente de interrupções, reduzir o custo total de propriedade e eliminar complexidades operacionais, permitindo que as empresas invistam em outras áreas para aumentar sua rentabilidade.

Command Cloud aproveita o machine learning e a inteligência artificial generativa para oferecer ferramentas de análise preditiva e suporteàtomada de decisões, adaptadas às necessidades específicas de fornecedores de concreto usinado, agregados e asfalto. Essas ferramentas capacitam os usuários a tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento dentro de seus cenários de negócios exclusivos.

Em 2024, a empresa anunciou um investimento de 20 milhões de dólares para acelerar a implementação de soluções baseadas em nuvem, com os primeiros produtos desse investimento sendo entregues ao mercado brasileiro no segundo trimestre de 2025. Para operações de concreto usinado, essas ofertas incluem Sales & Quoting, Dispatch, Material Supply para gestão de inventário, Customer Portal para colaboração com o cliente final e soluções impulsionadas por IA para Otimização de Usinas e Análise de Dados. O investimento também apoia a conclusão do desenvolvimento das soluções em nuvem para agregados e asfalto, incluindo Bulk Dispatch e Scale Ticketing, ao longo de 2025.

A Command Alkon reconhece a importância da conectividade perfeita entre software e hardware como essencial para a construção civil. Utilizando tecnologias habilitadas por IoT, as soluções do Command Cloud oferecem capacidades avançadas, incluindo gestão remota e recursos de autodiagnóstico. Essa abordagem abrangente posiciona a Command Alkon como uma verdadeira arquiteta de ecossistemas, impulsionando o futuro da construção civil.

“Ao aproveitar o poder da nuvem, nossas soluções podem otimizar operações, melhorar a eficiência e modernizar a forma como nossos clientes conduzem seus negócios”, disse Ranjeev Teelock, Chief Product Officer. “Adotar uma abordagem nativa em nuvem nos permite utilizar as tecnologias mais avançadas do mercado atualmente, como machine learning, inteligência artificial e IoT, impulsionando a inovação e desbloqueando novas possibilidades para esta grande indústria.”

Reconhecendo a importância fundamental de incorporar a experiência do usuário (UX) no processo de design, a Command Alkon investiu no desenvolvimento de uma nova interface moderna para as soluções do Command Cloud. Essa interface foi cuidadosamente elaborada com a participação de usuários ao longo de todo o processo de desenvolvimento, além de passar por testes contínuos e ajustes precisos. A nova interface oferece uma experiência intuitiva, fácil de aprender e de usar, acessível em qualquer dispositivo, seja desktop ou móvel, e inclui painéis analíticos de última geração, configuráveis para visualizar o desempenho dos negócios e impulsionar a lucratividade.

Com uma estratégia de API aberta, o Command Cloud oferece uma base poderosa para soluções centradas no cliente. Alinhada a essa estratégia, a Command Alkon disponibiliza o Connected Partner Program, uma comunidade dinâmica de empresas visionárias dedicadas a impulsionar a inovação no mercado de construção civil. Essas parcerias têm como objetivo expandir os limites da tecnologia, elevar os padrões do setor e permitir que as empresas personalizem as arquiteturas de seus sistemas para atender às suas necessidades específicas, além de ampliar a funcionalidade dos produtos principais da Command Alkon.

“Com a expansão de nossas capacidades de serviço na região do Brasil, estamos melhor posicionados para atender às necessidades de nossos clientes enquanto eles iniciam suas jornadas individuais para operar na nuvem,” disse Jeff Newlin, Chief Revenue Officer. “Oferecer uma experiência excepcional ao cliente, desde a venda, passando pela implementação, até a adoção de nossas soluções, é um foco principal enquanto trabalhamos como parceiros estratégicos na transição de nossos clientes para soluções baseadas em nuvem.”

Para mais informações, visite www.brazil.commandalkon.com

SOBRE A COMMAND ALKON

A Command Alkon é a líder global em soluções de software e tecnologia para fornecedores de concreto usinado, produtos de concreto, agregados, asfalto e cimento. Com mais de 45 anos de experiência na indústria, os serviços e produtos da Command Alkon capacitam os fornecedores de materiais de construção pesada a melhorar a produção e o controle de qualidade, o despacho e transporte, e a eficiência e desempenho do escritório.

