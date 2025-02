República Dominicana celebra recorde no turismo em 2024

A República Dominicana encerrou o ano de 2024 com um desempenho turístico sem precedentes, recebendo um total de 11.192.047 visitantes. Desse total, 8.535.742 turistas chegaram por via aérea, enquanto 2.656.305 desembarcaram através de cruzeiros. Este marco evidencia a recuperação e expansão contínua do setor turístico dominicano.

A diversidade e os detalhes dos atrativos turísticos do país são alguns fatores que colaboram para esse crescimento. De praias a montanhas, a República Dominicana oferece experiências para todos os tipos de viajantes.



Lugares e as atrações da República Dominicana

Punta Cana : com praias de areia branca e águas cristalinas, a região é um dos destinos mais procurados pelos viajantes no país. Resorts all-inclusive, campos de golfe de classe mundial e atividades aquáticas são exemplos de experiências na região;





: com praias de areia branca e águas cristalinas, a região é um dos destinos mais procurados pelos viajantes no país. Resorts all-inclusive, campos de golfe de classe mundial e atividades aquáticas são exemplos de experiências na região; Santo Domingo : a capital do país abriga a Zona Colonial, Patrimônio Mundial da UNESCO, onde os visitantes podem explorar a primeira catedral das Américas, ruas históricas de paralelepípedos e a cena gastronômica e cultural;





: a capital do país abriga a Zona Colonial, Patrimônio Mundial da UNESCO, onde os visitantes podem explorar a primeira catedral das Américas, ruas históricas de paralelepípedos e a cena gastronômica e cultural; Samaná : um refúgio natural, Samaná tem praias preservadas, cachoeiras como El Limón e a observação de baleias jubarte entre janeiro e março;





: um refúgio natural, Samaná tem praias preservadas, cachoeiras como El Limón e a observação de baleias jubarte entre janeiro e março; Puerto Plata : além das praias, a cidade conta com atrações como o Teleférico de Puerto Plata, a Fortaleza San Felipe e a agitação de Playa Dorada;





: além das praias, a cidade conta com atrações como o Teleférico de Puerto Plata, a Fortaleza San Felipe e a agitação de Playa Dorada; La Romana e Bayahibe : ponto de partida para a Ilha Saona, essas regiões contam com hotéis de luxo e mergulho em recifes de corais;





: ponto de partida para a Ilha Saona, essas regiões contam com hotéis de luxo e mergulho em recifes de corais; Jarabacoa e Constanza: para os amantes do ecoturismo e aventura, essas cidades nas montanhas oferecem trilhas, cachoeiras e a oportunidade de explorar o Pico Duarte, o ponto mais alto do Caribe.

Turismo Sul-Americano e expansão no mercado brasileiro



O mercado sul-americano teve um papel significativo nesse sucesso, com destaque para o Brasil. O Ministro do Turismo da República Dominicana, David Collado, no 3º Roadshow, realizado no mês de fevereiro em São Paulo, reforçou a importância do mercado brasileiro e estabeleceu a meta de receber 200 mil turistas brasileiros no destino.

Novidades para 2025



Em 2025, o turismo na República Dominicana contará com novos investimentos e projetos em desenvolvimento:

Novos voos diretos : expansão das conexões aéreas para cidades estratégicas na América do Sul, incluindo novas rotas diretas do Brasil;





: expansão das conexões aéreas para cidades estratégicas na América do Sul, incluindo novas rotas diretas do Brasil; Inauguração de resorts de luxo : abertura de novos empreendimentos hoteleiros em Punta Cana, Samaná e Puerto Plata, oferecendo novas experiências para os visitantes;





: abertura de novos empreendimentos hoteleiros em Punta Cana, Samaná e Puerto Plata, oferecendo novas experiências para os visitantes; Expansão de atrações ecológicas : lançamento de novos parques ecológicos e trilhas para promover o ecoturismo e o turismo sustentável;





: lançamento de novos parques ecológicos e trilhas para promover o ecoturismo e o turismo sustentável; Melhoria na infraestrutura turística : modernização dos aeroportos e ampliação dos serviços para atender ao aumento da demanda turística;





: modernização dos aeroportos e ampliação dos serviços para atender ao aumento da demanda turística; Eventos e festivais culturais: aumento do calendário de eventos, incluindo festivais gastronômicos, musicais e esportivos para atrair um público diversificado.

Website: https://globalvisionaccess.com/noticias/