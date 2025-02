BYD Energy Storage Fecha Contrato para Maiores Projetos de Armazenamento de Baterias em Escala de Rede de 12,5GWh do Mundo

SHENZHEN, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a BYD Energy Storage e a Saudi Electricity Company fecharam os maiores contratos de projetos de armazenamento de energia em escala de rede do mundo, com uma capacidade de 12,5 GWh na ocasião. Juntamente com o projeto de 2,6 GWh anterior, o total agora alcança 15,1 GWh de projetos.

A Reunião de Lançamento do Projeto

Essa cooperação é um passo fundamental para o avanço do setor de energia renovável da Arábia Saudita e para o alinhamento com as metas ambiciosas estabelecidas na iniciativa Vision 2030 da Arábia Saudita. Em resposta aos prementes desafios climáticos globais, a SEC tem sido firme em seu compromisso de reformular o cenário energético da Arábia Saudita e liderar a exploração de energia renovável, impulsionada pela ambição do Reino de alcançar seu mix de energia ideal de 50% de renováveis até 2030.

Os equipamentos BESS dos projetos serão instalados em cinco locais no país. A BYD Energy Storage fornecerá ESS MC Cube-T de nova geração que adota sua tecnologia super integrada CTS (Cell-to-System) pioneira em todo o mundo, com um índice Vcts (proporção do volume da célula para o volume do sistema) superior a 33%. Essas instalações se integrarãoàrede de transmissão de energia da Arábia Saudita, desempenhando um papel fundamental no enfrentamento dos desafios impostos pelo crescente número de sistemas de geração de energia renovável, garantindo o fornecimento de energia estável e atendendo às demandas de pico de energia.

Há 17 anos o primeiro sistema piloto BESS foi entregue pela BYD ao mercado para buscar o valor potencial do sistema de armazenamento de bateria baseado em LFP para ser acoplado ao sistema de rede elétrica. Até o momento, a BYD Energy Storage entregou mais de 75 GWh de equipamentos BESS para 350 projetos que abrangem mais de 110 países e regiões em todo o mundo. Seu portfólio diversificado de produtos atende a vários cenários de aplicação no lado da geração, no lado da utilidade e no lado do consumo, formando uma cadeia industrial completa que abrange pesquisa, desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços. A BYD Energy Storage provou estar bem equipada para fornecer um projeto de ultra grande escala superior a 15,1 GWh.

Este projeto histórico redefinirá o valor e o status das soluções de armazenamento de energia eletroquímica no cenário global de energia. Tomando essa cooperação como um novo ponto de partida, a BYD Energy Storage continuará a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e se unirá a parceiros globais para estabelecer uma nova era de transição energética, levando o setor de armazenamento de energia a um futuro limpo e sustentável.

