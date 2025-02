Venture Global anuncia início das operações comerciais em Calcasieu Pass

Hoje, a Venture Global anunciou que notificou seus clientes de longo prazo de que sua unidade Calcasieu Pass iniciará operações comerciais em 15 de abril de 2025. A instalação alcançará sua data de operação comercial (COD) em menos de 68 meses desde a decisão final de investimento em agosto de 2019, apesar de impactos significativos, incluindo dois furacões, a pandemia de COVID-19 e problemas inesperados de fabricação, como os relacionados aos Geradores de Vapor de Recuperação de Calor (HRSGs) que fazem parte da central energética da instalação.

A Venture Global agradece às suas equipes de construção e conclusão pelo trabalho incansável na entrega segura das instalações, às equipes de fornecedores pelo suporte essencial nos reparos necessários e aos reguladores governamentais, como a Comissão Federal de Regulação de Energia, por sua supervisão e colaboração. Graças a esses esforços, podemos agora fornecer a nossos clientes de longo prazo GNL limpo e de baixo custo pelo período completo de 20 anos, como estipulado em nossos contratos. Além disso, com a COD, Calcasieu Pass se destaca como um dos projetos greenfield de GNL mais rápidos a serem concluídos.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma provedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, remessa e regaseificação. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, obteve a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção nominal para oferecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e extração de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos ou referentes a fatos presentes ou condições atuais incluídas neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem declarações sobre a oferta, planos, objetivos, metas, estratégias, eventos futuros ou desempenho da Venture Global, despesas de capital, necessidades de financiamento, capacidade de financiar operações, cronogramas para desenvolvimento e construção de seus projetos e início da operação em seus projetos, intenções referentes a aquisições, pontos fortes e fracos competitivos e estratégia de negócios, bem como outras informações que não são informações históricas. Palavras como "pode", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita", "deve", "prevê", "projeta", "alvo", "planeja" ou "visa" ou termos de significado semelhante também são geralmente pretendidos para identificar declarações prospectivas. Quaisquer declarações contidas aqui, que não sejam declarações de fatos históricos, podem ser consideradas declarações prospectivas.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma destas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se referem apenas a partir da data deste documento. A Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma destas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicadoàimprensa ou retratar resultados reais, a menos que exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250217215594/pt/

Contato com investidores

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Contato com a mídia

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com