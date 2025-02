Passagens Promo amplia portfólio e oferece viagens completas

Com o objetivo de acompanhar as principais tendências do setor de viagens e proporcionar uma experiência mais completa aos viajantes, o Passagens Promo anuncia uma ampliação estratégica em seu portfólio. A partir de fevereiro, a plataforma passará a oferecer opções de pacotes personalizados, seguro e hospedagens.

Este movimento visa atender à demanda crescente por soluções completas, sem abrir mão da proposta essencial da plataforma que é oferecer descontos e promoções.

Nos últimos anos, o comportamento dos consumidores no mercado de viagens tem se transformado com a tecnologia, que permite a combinação entre praticidade e personalização da experiência. Sendo assim, plataformas que oferecem pacotes completos têm se destacado pela capacidade de entregar maior valor agregado.

“As novas demandas dos viajantes inspiraram o Passagens Promo a evoluir e se reposicionar, entregando não apenas ofertas de passagens, mas também hospedagens e pacotes adaptados às necessidades de cada cliente. Hoje nós somos parte do ecossistema BeFly, que nos dá acesso a uma grande diversidade de produtos e nós queremos repassar essa diversidade nas melhores condições para o público final, como sempre fizemos em nosso site”, explica Eduardo Junqueira, Diretor do Passagens Promo.

Em 2024, venceu o Prêmio Reclame Aqui na categoria Turismo e Lazer, concorrendo com outras dez marcas. Este feito destacou a assistência e bom atendimento ao cliente, reconhecendo a estrutura robusta de atendimento humano que oferece suporte ao público da plataforma on-line.

Transformação para atender o viajante moderno

A estratégia de integrar novos produtos foi pensada para simplificar a jornada do cliente, permitindo que ele encontre em um único lugar tudo o que precisa para viajar bem. “Estamos muito felizes em oferecer aos nossos clientes a possibilidade de planejar viagens completas, desde passagens aéreas até hospedagens e pacotes. Essa mudança nos aproxima ainda mais do nosso público e reforça o posicionamento do Passagens Promo”, conclui Eduardo.

Website: https://www.passagenspromo.com.br/