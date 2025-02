Elon Musk fala sobre governança de ‘suporte técnico’ enquanto líderes mundiais defendem reformas impulsionadas pela inovação na Cúpula de Dubai

Usando uma camiseta com a estampa “Tech Support”, suporte técnico, em português, Elon Musk praticamente subiu ao palco no último dia da Cúpula Mundial de Governos em uma discussão ao vivo com Sua Excelência Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, para compartilhar sua visão sobre como melhorar a eficiência do governo.

Elon Musk in conversation with H.E. Omar Sultan Al Olama, UAE Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications (Photo: Business Wire)

Musk enfatizou a urgência de simplificar as operações, defendendo instituições menores e mais responsáveis para impulsionar a eficiência e o crescimento econômico.

A Cúpula Mundial de Governos, realizada em Dubai de 11 a 13 de fevereiro, reuniu líderes globais e especialistas para abordar desafios críticos em governança, saúde e comércio no século XXI.

Agora em sua 12ª edição, a Cúpula revelou um conjunto de percepções, resultados importantes e soluções práticas desenvolvidas pelos principais formuladores de políticas, inovadores e líderes de pensamento global.

Musk declarou: “Temos o domínio da burocracia em vez do domínio do povo” e defendeu a redução de regulamentações e dos gastos governamentais para estimular o crescimento econômico, visando um crescimento de 4-5% sem inflação até 2026.

“O objetivo principal é lançar as bases para uma prosperidade que dure muitas décadas, talvez séculos”, acrescentou Musk. Ele enfatizou a importância de atualizar a tecnologia do governo, observando que muitos sistemas estão desatualizados e ineficientes, como o sistema manual de pensões. “O governo dos EUA precisa de suporte técnico”, brincou.

Sobre política externa, Musk declarou: “Os Estados Unidos deveriam cuidar dos seus próprios assuntos em vez de pressionar por mudanças de regime”, sinalizando uma mudança para menos interferência internacional. Ele também destacou a necessidade de melhorar a educação básica, apontando a baixa posição dos EUA no ranking da OCDE.

Musk também falou sobre o Grok 3.0, seu mais recente modelo de IA, que deve ser lançado em 1 a 2 semanas, chamando-o de “assustadoramente inteligente”. Ele acrescentou: “Talvez esta seja a última vez que qualquer IA seja melhor do que o Grok”.

Enquanto isso, Joseph Tsai, presidente do Alibaba Group, usuário e admirador do Grok, argumentou que o valor da IA não está em ter os sistemas mais inteligentes, mas sim na sua aplicação para resolver problemas do mundo real.

Ele comparou o desenvolvimento da IAàcriação de crianças, enfatizando que nem todos precisam do “filho mais inteligente”. Tsai prevê que mais recursos serão direcionados para aplicações práticas, aproveitando ferramentas de código aberto, que democratizam o desenvolvimento da IA. Ele acrescentou: “Empresas grandes e pequenas agora podem desenvolver IA juntas e contribuir para o avanço dessa tecnologia”.

Além da IA, tanto Arvind Krishna, CEO da IBM, quanto Sundar Pichai, CEO do Google, afirmaram estar ansiosos pela iminente era da computação quântica, que, segundo eles, levará o mundo a uma nova era.

Pichai afirmou: “A computação quântica do Google realizou um cálculo em cinco minutos que levaria o supercomputador mais rápido mais de 10 septilhões de anos”. Ele comparou o estado atual dessa tecnologia ao da IA na década de 2010, prevendo aplicações práticas dentro de 5 a 10 anos.

Pichai acrescentou que, para os governos: “Ainda é cedo para regular a tecnologia, mas acredito que é importante compreendê-la bem e começar a se preparar para ela”.

A tecnologia como facilitadora da nova era da saúde e da educação

Os sistemas públicos de saúde também exigem inovação e novas políticas, argumentaram os especialistas na Cúpula. Ao abordar os principais desafios na área da saúde, Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, incentivou os governos a desenvolverem políticas que possibilitem o diagnóstico precoce de doenças, melhorem a acessibilidade e estimulem a adoção em toda a população.

Soriot afirmou: “75% das mortes são causadas por doenças que podem ser prevenidas, mas os governos destinam apenas 3% dos orçamentos de saúde para prevenção e diagnóstico precoce”. Ele acrescentou que os centros de diagnóstico deveriam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para reduzir custos e aumentar a acessibilidade.

Ele destacou o papel da IA na transformação da área da saúde, observando que ela já está aprimorando os diagnósticos iniciais, como a detecção de câncer de pulmão a partir de raios X, e melhorando a eficiência no desenvolvimento de medicamentos. Embora haja ceticismo em relaçãoàfunção da IA no desenvolvimento de medicamentos devidoàlimitação dos dados biológicos, seu potencial na área da saúde é promissor.

“Soriot concluiu: “Não estamos longe dos dias em que um simples exame de sangue permitirá o diagnóstico precoce do câncer a um custo relativamente baixo”.

As parcerias público-privadas e os modelos inovadores de saúde podem melhorar ainda mais a acessibilidade e a relação custo-benefício, ajudando a transformar os sistemas globais de saúde.

Isso não se aplica apenas ao setor de saúde. Mike Sicilia, vice-presidente executivo da Oracle, declarou: “No centro de toda estratégia de IA está uma estratégia de dados. Ajudar os governos a vetorizar e agregar os dados é o primeiro passo para a aplicação da IA, principalmente quando se trata de adaptá-la a serviços específicos para os cidadãos”.

Os aplicativos de IA na educação também foram um dos principais focos da Cúpula. David Baszucki, CEO da Roblox, explorou o potencial da IA na educação de jovens usuários por meio de experiências interativas na plataforma. Ele também enfatizou a importância de equilibrar a conectividade social e a segurança nas plataformas digitais.

Ele acrescentou: “Estamos em um ponto muito além do que imaginávamos. Daqui a 20 anos, espero uma quantidade incrível de aprendizado na plataforma – por exemplo, interagindo com personagens históricos virtuais”.

Desafios econômicos globais e cooperação financeira

Em discussões paralelas, Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, juntamente com ministros das finanças, funcionários internacionais e especialistas econômicos, exploraram os desafios enfrentados pelo sistema de cooperação multilateral, incluindo o aumento das tendências nacionalistas e geopolíticas, mudanças climáticas e desigualdade econômica.

Os palestrantes destacaram a necessidade de mecanismos financeiros inovadores e de uma rede global de segurança financeira expandida para enfrentar crises econômicas e apoiar os países em desenvolvimento.

Eles também sublinharam o papel da tecnologia no fortalecimento dos sistemas financeiros, alinhando redes globais para proteger contra crises econômicas e construindo estruturas sustentáveis para a gestão da dívida em economias vulneráveis.

Para informações adicionais, visite worldgovernmentsummit.org.

