Inclusão de IA ao setor logístico ajuda a otimizar processos

Nos últimos anos, a integração da Inteligência Artificial (IA) ao setor logístico tem se mostrado essencial para melhorar desde o gerenciamento de armazéns até a entrega de mercadorias. A adoção dessa tecnologia também tem proporcionado inovações significativas, permitindo maior eficiência, redução de custos e melhora na satisfação do cliente.



Segundo uma pesquisa realizada pela McKinsey & Company, e repercutida pela CNN Brasil, aponta que 72% das empresas ao redor do mundo já utilizam essa tecnologia em diversos setores. Esses algoritmos analisam grandes volumes de dados, considerando fatores como padrões de compra, condições meteorológicas e tendências de mercado.

De acordo com a especialista Vivian Anatonelly, fundadora e CEO da Global Transportes, a tecnologia tem ajudado as empresas a processar grandes volumes de dados em tempo real, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. “Com o uso da IA, é possível otimizar rotas de transporte, reduzindo o consumo de combustível e o tempo de entrega, além de utilizar dados históricos e de tendências para estimar uma demanda futura, permitindo um planejamento mais eficiente.”



“A IA permite a automação de tarefas repetitivas e exaustivas, como o transporte de mercadorias e o gerenciamento de estoques. Isso aumenta a eficiência e reduz o tempo de processamento de pedidos, além de ajustar os estoques de acordo com as necessidades do mercado, evitando tanto o excesso quanto a falta de produtos”, prossegue Anatonelly.



Outra área onde a IA tem se destacado é na automação de armazéns. A especialista ressalta que os robôs têm se tornado presença comum em centros de distribuição, executando tarefas que vão desde a separação de itens até a embalagem. “Os robôs móveis autônomos (AMRs) são capazes de operar com pouca ou nenhuma supervisão humana, realizando tarefas como o transporte de mercadorias, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de processamento”.



“Essa automação ajuda a reduzir a chance de erros humanos, aumentando a precisão e a consistência das operações logísticas, além de prever riscos, permitindo que as empresas tomem medidas proativas para evitar acidentes e melhorar a segurança no local de trabalho”, acrescenta.



A tecnologia também permite a análise de dados preditiva, podendo prever quando equipamentos e veículos necessitarão de manutenção com base no histórico de uso e desempenho. “Isso ajuda a evitar falhas inesperadas, que podem causar atrasos e aumentar os custos”, avalia.



Embora a tecnologia esteja sendo usada para melhorar a eficiência do setor logístico, a IA também apresenta um potencial significativo na transformação da experiência do cliente. Por meio de assistentes virtuais e chatbots, disponíveis 24 horas por dia, os consumidores podem obter informações sobre o status do pedido e resolver problemas comuns.



“A IA também é capaz de coletar e analisar feedbacks dos clientes sobre suas experiências de entrega, permitindo que as empresas melhorem continuamente seus serviços e ofereçam uma experiência ainda melhor no futuro”, assegura a especialista.



O futuro à IA pertence

Olhando para o futuro, a expectativa é de que a IA continue a revolucionar o setor logístico. “Tecnologia como o blockchain, combinado à IA, deve proporcionar rastreamento e transparência completos em toda a cadeia de suprimentos, aumentando a confiança e a segurança”, destaca Anatonelly.



A promessa, segundo a empresária, é de um ecossistema onde a inteligência das máquinas possa complementar a capacidade humana, criando um ambiente de trabalho mais dinâmico e eficiente. “Veículos autônomos e drones para entregas são uma área em crescimento. Eles poderão realizar entregas de forma rápida e eficiente, especialmente em áreas urbanas congestionadas.”



Para ela, empresas que investirem nessa tecnologia estarão melhor posicionadas para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. “Além disso, os sistemas de IA serão cada vez mais capazes de oferecer experiências personalizadas aos clientes, desde o rastreamento de pedidos até o atendimento, aumentando a satisfação e a fidelidade do consumidor”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://www.globaltransportes.log.br/