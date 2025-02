Schwab e Georgieva discutem a 'Nova Era' de Transformações Internacionais no World Governments Summit em Dubai

A 12ª edição do World Governments Summit (WGS 2025) teve início na terça-feira em Dubai, reunindo governos, executivos empresariais e líderes de pensamento para abordar as profundas transformações na governança mundial. Tendoàfrente Sua Excelência, Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro de Assuntos de Gabinete dos EAU e Presidente do WGS, a plataforma internacional promove o diálogo inclusivo sobre a sustentabilidade de nosso planeta e meios de subsistência, que abrange mudanças climáticas, desafios econômicos mundiais, a redefinição da educação e mobilidade, bem como tendências emergentes no comércio internacional. O impacto da IA, sobretudo em meioàcompetição entre China e EUA, despontou como um tema central em todas as discussões no encontro de cúpula.

"Os últimos 25 anos foram nada menos que extraordinários, marcados por grandes transformações e mudanças", disse Gergawi. Ele observou que a ordem econômica mundial deixou de ser dominada por gigantes industriais e passou a ser impulsionada por empresas de tecnologia e plataformas digitais."A China e a Índia vêm crescendo, enquanto algumas nações industriais avançadas declinaram. O que está chegando é uma nova era, uma que será escrita com novas regras."

Com a participação de mais de 30 chefes de estado e de governo, incluindo Gustavo Petro, presidente da Colômbia; Andrzej Duda, presidente da Polônia; e Anura Kumara Dissanayake, presidente do Sri Lanka, junto com mais de 80 organizações internacionais, 140 delegações governamentais e mais de 6.000 participantes, o WGS 2025 irá explorar ideias inovadoras para acelerar parcerias mundiais e redefinir a liderança na era digital.

Kristalina Georgieva, Diretora Geral do FMI, destacou a "notável resiliência" da economia mundial, enquanto aponta para dois fatores subjacentes. Primeiro, fortunas econômicas divergentes, com economias do Golfo apresentando grande desempenho, ao mesmo tempo que a Europa e alguns mercados emergentes permanecem vulneráveis. Segundo, disparidades em adotar a IA, onde alguns países vêm aproveitando a IA como um intensificador de produtividade, enquanto outros têm dificuldades em seguir o ritmo destas tecnologias transformadoras.

Quando questionada sobre se os governos e as pessoas têm um bom controle sobre as novas tecnologias, como a IA, e se era o "rabo abanando o cachorro", ela respondeu que o cachorro "já está latindo para nós e é melhor estarmos preparados". De modo mais amplo, disse que era crucial reconhecer que agora havia um "mundo multipolar" com algumas economias de mercado emergentes avançando "com muito mais rapidez", e em geral devido a três "Ds": desregulamentação, digitalização e diversificação.

Ao longo dos debates envolvendo diversos setores e regiões, o impacto disruptivo da IA ??foi um tema recorrente. O encontro de cúpula examinou o impacto da IA ??no setor automotivo, educação e governança.

Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo do Fórum Econômico Mundial, ressaltou que os governos devem agir como educadores e mostraràsociedade como a nova tecnologia pode trazer mais oportunidades. Ele disse: "O futuro não está ocorrendo. O futuro é moldado por nós. O futuro deve ser moldado através da cooperação e esforços colaborativos entre governos, empresas e sociedade civil."

Enquanto isto, Sua Excelência, Omar Sultan Al Olama, Ministro de Estado dos EAU para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto e Vice-Presidente do World Governments Summit, conduziu os debates sobre como a automação agêntica vem transformando a força de trabalho.

"No encontro de cúpula, estamos concentrados em desenvolver um enfoque proativo para a evolução da força de trabalho, ao garantir que as economias se mantenham ágeis, que os talentos sejam continuamente qualificados e que os setores cruciais estejam protegidos. Queremos ter uma visão inclusiva de como a IA será para o mundo e também tratar de incorporar as vozes que não estão necessariamente presentes em todas as outras conversações ao redor do mundo", disse Olama.

Enquanto os governos têm foco em se adaptar às mudanças na força de trabalho impulsionadas pela IA, os líderes do setor enfatizam o impacto econômico dos avanços da IA, sobretudo em reduzir custos e aumentar a concorrência.

Arvind Krishna, Diretora Executiva da IBM, comentou: "O Deepseek é um momento alerta diante da tendência de que toda tecnologia experimentou durante 70 anos. O custo cai, a capacidade de atender diminui e a competição surge. A vantagem para todos é o custo muito menor no futuro. Para o setor de tecnologia, significa que encontramos formas de desenvolver tecnologia mais barata."

O impacto da IA ??nas estruturas de poder no mundo

Além de suas implicações sociais, o encontro de cúpula está examinando o potencial da aplicação da IA ??em setores verticais e a necessidade de regulamentar a mesma, bem como suas limitações.

Mike Sicilla, Vice-Presidente Executiva da Oracle, acredita que a saúde é uma das principais áreas onde a IA terá desenvolvimentos significativos. Ele disse:"A IA é uma excelente oportunidade de trabalho conjunto dos governos de todo o mundo sem exigir a quebra de qualquer regra de privacidade e segurança cibernética. Acredito que nos próximos anos haverá um incrível avanço no setor de saúde em torno do uso da IA aplicada, tanto a nível macro para rastreamento de doenças infecciosas como para medicina personalizada e vacinas."

Ao comentar sobre os desenvolvimentos da IA ??na Europa, Christian Klein, Diretor Executivo da SAP, previu: "Os LLMs irão se converter cada vez mais em matérias-primas e a criação de valor irá ocorrer a nível de processos comerciais." Ele acrescentou: "Vamos incorporar a IA empresarial nos processos comerciais de nossos clientes. Não importa se você estiver produzindo no varejo ou no setor público; é preciso agregar valor aos usuários finais."

Anima Anandkumar, Professora do Caltech, Ex-Diretora Sênior de IA da NVIDIA e homenageada com o Prêmio TIME100 AI Impact, destacou a importância de regulamentações específicas de IAàluz do auge de startups com código aberto como a DeepSeek. Ela observou que o sucesso da DeepSeek se baseou no Meta Llama, um modelo de IA com código aberto que facilitou a inovação. "Precisamos garantir que a regulamentação não prejudique os desenvolvimentos de código aberto, pois esta é a única forma de sustentar o progresso da IA. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver uma estrutura legal que regulamente a aplicação final."

À medida que os EUA exploram modos de otimizar a eficiência da governança através da inteligência artificial e Abu Dhabi introduz iniciativas governamentais nativas da IA, líderes mundiais vêm se concentrando em aplicações específicas e como os governos podem cooperar a nível internacional. Um grupo de alto nível com participação de Sua Excelência, Mehmet ?im?ek, Ministro do Tesouro e Finanças da República da Turquia, Sua Excelência, Pedro Reis, Ministro da Economia da República Portuguesa, e o Dr. Thani Al Zeyoudi, Ministro de Estado do Comércio Exterior dos EAU, discutiu como as alianças econômicas em torno da IA irão desempenhar um papel decisivo na formação da influência mundial.

Como o principal encontro mundial de líderes com visão de futuro, o WGS 2025 reafirma seu papel como um impulsionador fundamental de mudança mundial. Ao promover a cooperação entre setores e o diálogo inclusivo, o encontro de cúpula vem acelerando o progresso rumo a modelos de governança mais resilientes, inovadores e interconectados. Durante os três dias do encontro, formuladores de políticas, líderes industriais e visionários irão definir as bases para um futuro conformado pela governança inteligente, economias sustentáveis ??e parcerias internacionais estratégicas.

