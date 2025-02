Dubai registra o menor número de minutos perdidos por clientes de eletricidade (CML) do mundo com 0,94 minutos anuais, superando o recorde de 2023

S. Ex.ª Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA), anunciou que a DEWA atingiu o menor número de minutos perdidos por cliente em 2024, com uma média de 0,94 minutos por cliente. Isso quebra o recorde anterior de 1,06 minutos em 2023 e é significativamente inferioràmédia de 15 minutos das principais concessionárias europeias.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

"Somos orientados pela visão e diretrizes de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, para fazer de Dubai a melhor cidade do mundo em qualidade de vida. Para conseguir isso, desenvolvemos constantemente a infraestrutura de eletricidade e água de Dubai através da inovação, que adotamos como uma técnica indispensável para administrar instalações por meio de uma rede inteligente e interconectada. Isso nos permite oferecer os nossos serviços de acordo com os mais altos padrões de qualidade, disponibilidade, confiabilidade, eficiência e sustentabilidade, apoiando o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040 e a Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa posicionar Dubai entre as três principais cidades do mundo. Aumentamos o número de minutos perdidos pelos clientes em Dubai de 6,88 minutos anuais para 0,94 minutos em 2024. Isso reforça a nossa liderança em inovação e adoção das mais recentes tecnologias disruptivas da Quarta Revolução Industrial, de modo a aumentar a resiliência, agilidade e prontidão da DEWA para atenderàcrescente demanda por eletricidade e água em Dubai", disse S. Ex.ª Saeed Mohammed Al Tayer.

"A Smart Grid, que estamos implantando em etapas com investimentos de AED 7 bilhões até 2035, foi fundamental para atingir esse objetivo. Ela oferece recursos avançados, tais como eficiência na transmissão e distribuição de energia, redução de perdas e gerenciamento de carga elétrica aprimorado. Um programa-chave lançado sob a Smart Grid é o Automatic Smart Grid Restoration System, o primeiro do gênero no Oriente Médio e Norte da África. Ele aumenta o controle, o gerenciamento e o monitoramento da rede elétrica. Operando 24 horas por dia sem intervenção humana, ele utiliza sistemas inteligentes, inovadores e centralizados para identificar falhas, isolá-las e restaurar automaticamente o serviço, aprimorando a automação da rede, a detecção de falhas e a restauração rápida do serviço", acrescentou Al Tayer.

