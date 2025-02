Andersen Global aprimora capacidades jurídicas na Dinamarca

A Andersen Global aprimora as capacidades jurídicas na Dinamarca mediante um contrato de cooperação com a Hansen TaxLegal, um escritório de advocacia tributária internacional com alto patrimônio líquido e sede em Copenhague.

A Hansen TaxLegal possui profissionais experientes com décadas de experiência no setor de direito tributário e profunda experiência com a administração tributária dinamarquesa. Ela atende a uma clientela diversificada, incluindo profissionais jurídicos, contadores, pessoas com alto patrimônio líquido, fundos de capital, empresas e acionistas primários. Reconhecida consistentemente como uma empresa líder por Câmaras e Parceiros, a equipe é especializada em desenvolver soluções estratégicas e centradas no cliente para gestão de patrimônio, direito civil, planejamento de sucessão, fundações e fundos fiduciários, gestão de riscos, preços de transferência, reestruturação, contratos de compra e venda, além de serviços de consultoria tributária.

"Como empresa dedicada a entregar resultados substanciais a nossos clientes, temos foco em ver soluções onde outros veem desafios", disse o sócio-gerente Jan Hansen. "Nossa equipe inclui profissionais experientes com raízes na Andersen e Big Four que trazem uma perspectiva estratégica aos compromissos com os clientes, garantindo que alcancemos as metas dos clientes de modo eficaz. Nossa cooperação com a Andersen Global nos permite expandir o escopo de nossos serviços, agregando ainda mais valor a nossos clientes, tanto a nível local como internacional."

Mark Vorsatz, Presidente e Diretor Executivo da Andersen Global, acrescentou: "A Hansen TaxLegal é altamente respeitada por seu profundo conhecimento local e compromisso inabalável em gerar valor aos clientes. Mantivemos um relacionamento mutuamente benéfico com Jan e sua equipe durante diversos anos, que torna esta cooperação o próximo passo ideal. Sua experiência em questões tributárias internacionais e de alto patrimônio líquido os posiciona como uma grande somaànossa organização internacional, ao estabelecer ainda mais uma plataforma multidisciplinar integrada na região, que reforça nossa capacidade de satisfazer as necessidades em evolução dos clientes na Dinamarca e mais além."

