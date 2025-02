Setor de seguros inova e se adapta às novas demandas

Segundo o Relatório Global de Seguros 2023, os clientes de seguro de vida estão cada vez mais exigentes quanto aos níveis de serviço, buscando a integração de tecnologias digitais a produtos tradicionais. Diante disso, o mercado está passando por uma transformação acelerada. Em 2025, a inovação tecnológica e a personalização dos produtos devem se consolidar como os principais pilares do setor, impulsionados pelo avanço da Inteligência Artificial (IA) e pelas novas necessidades dos consumidores.

A utilização de IA no setor tem aprimorado a experiência do cliente, permitindo análises mais precisas de perfis, customização de coberturas e até mesmo um atendimento mais eficiente e ágil. Ferramentas como chatbots inteligentes, precificação dinâmica baseada em big data e processos de sinistro automatizados estão tornando a contratação e a gestão do seguro de vida mais acessíveis e intuitivas.

De acordo com Hélio Loreno da masterClassic, o setor de seguros de vida está evoluindo para oferecer mais do que proteção, mas também conveniência e personalização. “Com o uso da Inteligência Artificial e a adaptação às necessidades dos consumidores, as seguradoras estão criando soluções mais acessíveis e eficazes. A tendência é que o seguro de vida deixe de ser visto apenas como um benefício futuro e passe a ser uma ferramenta estratégica para a tranquilidade financeira no presente”, destaca.

Além da tecnologia, há um foco crescente em produtos personalizados. As seguradoras estão investindo em planos flexíveis, que se adaptam às diferentes fases da vida dos segurados, considerando aspectos como estilo de vida, saúde e necessidades financeiras. Esse novo modelo visa oferecer proteção mais alinhada ao perfil de cada cliente, tornando o seguro de vida uma solução ainda mais estratégica dentro do planejamento financeiro das famílias.

Outro fator determinante para o setor em 2025 é a adaptação às mudanças econômicas e sociais. Com a crescente preocupação das pessoas com sua segurança financeira e o bem-estar de seus familiares, o seguro de vida se fortalece como um instrumento essencial de proteção. A expectativa é que o mercado continue crescendo, acompanhando a evolução das demandas da sociedade e incorporando soluções cada vez mais inovadoras.

